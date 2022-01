Twentse familie Steenbeeke viert oud en nieuw in weiland bij hun paarden

De familie Steenbeeke wilde het er niet op aan laten komen met al het vuurwerk wat afgestoken werd ondanks het verbod. Om hun paarden vannacht in de gaten te houden, brachten Charlotte Steenbeeke en haar gezin de jaarwisseling door in het weiland. Volgens TV Oost best gezellig met een muziekje, fles champagne en een paar klapstoeltjes.

Tegen TV Oost vertelt Charlotte Steenbeeke: “Er is zoveel vuurwerk en carbid. Deze paarden zijn nog heel jong en er is eigenlijk weinig toezicht als de paarden door het draad zouden gaan.” Juist omdat de paarden nog zo jong zijn, weet Steenbeeke niet hoe ze zullen reageren op de knallen. Daarom blijven zij en haar familie een paar uur lang bij hun geliefde dieren zitten.

‘Je wilt gewoon geen ongelukken’

Eerder waren al eens vijf paarden door de draad gegaan. “Je wilt gewoon geen ongelukken. Je wilt niet dat de paarden op de grote weg terechtkomen. Maar gelukkig zijn ze best wel rustig.” Dat dit niet een standaard activiteit is tijdens de jaarwisseling, realiseert Steenbeeke zich. “Heel apart, maar gelukkig regent het niet”, lacht ze. Daarom maken ze er maar het beste van. Vier stoeltjes, dekentjes, een speaker en zelfs aan een flesje bubbels is gedacht.

Bron TV Oost