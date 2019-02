Uitspraak in zaak waarin paardenvlees rundvlees werd

De Nederlandse vleeshandelaar Jan F. staat in Parijs terecht staat wegens grootschalige fraude met paardenvlees. Vandaag hoort hij, samen met een Bredanaar en twee Fransen, de strafeis. Dagblad BN De Stem kwam vanmorgen met een reconstructie van een reis van 4.000 kilometer via Breda, waarin paardenvlees verandert in rundvlees.

In Parijs is al sinds 21 januari het ‘paardenvleesproces’ gaande. Twee Fransen én twee Nederlanders, waaronder Jan F., staan terecht wegens ‘oplichting in georganiseerd verband’.

Paardenvlees uit Roemenië

Bredanaar Jan F. kocht in Roemenië het paardenvlees. Vervolgens werd het vlees met koelwagens van Roemenië naar Breda gereden, waar het in een koelhuis werd opgeslagen. Hans W., een oude zakenpartner van Jan F., ontfermde zich over het vlees. Het duo werd al een keer veroordeeld wegens fraude met paardenvlees dat ze toen verkochten als halal rundvlees.

Etiketten gewijzigd

Jan F. verkocht het vlees aan het Franse bedrijf Spanghero. BN De Stem: “In Frankrijk werden de etiketten voor een tweede keer gewijzigd. De oorsprong van het vlees – Roemenië – werd verwijderd. In plaats daarvan werd vermeld: ‘Herkomst EU’. En de partijen vlees kregen een nieuw naambordje: ‘rundvlees’. Een goedkoop Roemeens paard veranderde in een handomdraai in een prijzige Franse koe.”

Verwerkt in diepvriesmaaltijden

Maar het traject gaat nog verder. Spanghero verkocht het vlees opnieuw door, aan het bedrijf Tavola in Luxemburg die er kant-en-klaarmaaltijden van maakte, zoals diepvrieslasagne. Het Roemeens/Franse vlees werd daarin verwerkt. Die lasagne en andere maaltijden werden daarna verkocht aan 28 bedrijven in 13 landen.

Lees het hele artikel in BN De Stem via Blendle.com

Bron BN De Stem