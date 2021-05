Update ongeluk Joanna Robinson: ‘Leo was de grootste pechvogel’

De Finse Grand Prix-amazone Joanna Robinson kwam vanmorgen met een update over het ernstige ongeluk eergisteren in Zuid Frankrijk. Op haar Instagram-pagina schrijft ze over het verlies van één van haar paarden: "Leo was de pechvogel 💔 Hij had een zeer ernstige beenblessure waar niets aan te doen was. Ik vind het vreselijk om hem te verliezen." Haar vier andere paarden raakte gewond. Robinson zelf bleef ongedeerd.

De ravage was groot nadat een vrachtwagen die van Joanna Robinson had geraakt. Op Instagram schrijft Robinson in de update vanmorgen: “Na de crash maakte ik me zorgen dat de paarden te rustig waren om in goede conditie te zijn. Om nog meer chaos te voorkomen, gingen we er pas naartoe toen het reddingsplan klaar was en de dierenarts ter plaatse was. De achterklep was gedeeltelijk los, dus we maakten ons zorgen dat ze in paniek zouden raken, los zouden komen en de snelweg op zouden rennen.”

‘Onder de indruk van professionalisme dierenarts en reddingswerkers’

Brandweermannen hadden de omheining naast de snelweg doorgeknipt en maakten een baan vrij om ze veilig naar de vrachtwagens te leiden die op de parallelweg stonden te wachten. “Eerst ging de dierenarts naar binnen, verdoofde ze en toen brachten we ze naar buiten. Het ging verrassend goed en ik was onder de indruk van het professionalisme van de behandelende dierenarts en de reddingswerkers. Hartelijk dank!”, schrijft Robinson. “De paarden waren in deze volgorde ingeladen: Dundee, Glam, Snoopy, Leo 💔, Azúcar. Dus Azúcar stond het dichtst bij de achterste laadklep en Dundee het dichtst bij het woongedeelte.”

‘Niets te doen aan ernstige verwondingen Leo’

Robinson vervolgt: “Azúcar heeft de minste wonden. Leo was de pechvogel. Hij had een zeer ernstige beenblessure waar niets aan te doen was. Bij Snoopy werd alleen een ooglid is gehecht. Glam had een enorme wond op zijn rug vlak bij de zadelplek. Haar lip werd ook gehecht. Ze heeft ook haar linker spronggewricht bezeerd, maar ze bewoog goed. Dundee heeft ook een diepe wond aan de bovenkant van zijn rechter achterbeen. Het is gehecht en zal hopelijk goed genezen.”

Bron Instagram Joanna Robinson