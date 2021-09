Vacature bij Paardenkrant / Horses.nl: Accountmanager Binnendienst

Eisma Horsesmedia, uitgever van Horses.nl en de Paardenkrant, heeft een vacature openstaan voor een accountmanager binnendienst voor de salesafdeling in Doetinchem. Lees onderstaand de vacaturetekst en reageer snel!

Eisma Horsesmedia is een onderdeel van de Eisma Media Groep en is uitgever van print- en online informatie in de hippische sector via de merken Horses.nl en Paardenkrant. Voor de salesafdeling van Eisma Horsesmedia in Doetinchem zijn wij op zoek naar een:

Accountmanager Binnendienst M/V (parttime 16-20 uur)

Functieprofiel

Je hebt lef, bent een sales gedreven persoon die beschikt over marketingcommunicatiekennis en je weet targetgericht te werken. Door telefonische acquisitie draag je bij aan het realiseren van de omzetdoelstellingen van de salesafdeling ten behoeve van de mediatitels en content marketing activiteiten.

Je adviseert klanten bij besteding van het media budget en gaat voor een lange termijnrelatie. Dit wil zeggen: je weet naar aanleiding van een telefonisch onderhoud de communicatiebehoefte/doelstelling van de klant te formuleren, hierop een mediaplan te ontwikkelen in een voorstel dat een bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de doelstelling.

Je vindt het leuk om met klanten telefonisch contact te hebben, met hen te sparren over communicatie, je bent creatief, initiatiefrijk, en een enthousiaste teamplayer.

Functie-eisen

Je hebt een afgeronde MBO of HBO consultative sales- en of marketingcommunicatieopleiding

Rijbewijs B

Minstens 3 jaar ervaring in telefonische acquisitie

Een commerciële instelling

Je hebt ervaring met het samenstellen, verkopen en aanbieden van een mediaplan met print-, social media-, online middelen

Je beheerst de Engelse en/of Duitse taal goed

Enige kennis van de hippische wereld is een pré

Wie zijn je klanten?

Je klanten zijn bedrijven en agentschappen die producten en diensten aanbieden in de hippische sector.

Met wie werk je samen?

Je werkt nauw samen met een accountmanager binnendienst.

Ook werk je nauw samen met mensen van de redactie- en marketingafdeling.

Wij bieden

Een ambitieuze werkomgeving in een dynamisch enthousiast team.

Marktconform salaris.

Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren is een verlenging van het contract mogelijk.

Secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met het niveau van de functie (CAO voor het Uitgeverijbedrijf).

Ons profiel

De Eisma Media Groep (sinds 1874) is uitgever van hoogwaardige informatie en communicatieproducten en -diensten (o.a. vaktijdschriften, websites en e-mail nieuwsbrieven, events/awards, webinars, content marketing, E-congressen en leermiddelen) in diverse business to business- en educatieve markten. Vanuit de vestigingen in Leeuwarden en Doetinchem zorgen 100 professionals en honderden freelancers voor kennis en communicatie mogelijkheden die leiden tot succesvolle resultaten van onze klanten (meer dan een half miljoen ondernemers en onderwijsinstellingen in Nederland en België).

Ondernemerschap, open communicatie en vakmanschap zitten in de genen van onze betrokken medewerkers om resultaatgericht zaken te doen en zo inhoud te geven aan de Eisma Media Groep slogan: onze kennis, uw succes!

Interesse in deze functie?

Heb je interesse in deze functie in dienstverband, voldoe je aan de functie-eisen en beschik je naar jouw idee over de gevraagde kwaliteiten en eigenschappen?

Mail dan je sollicitatie met CV z.s.m. naar HR functionaris Astrid van Amerongen: [email protected]

Indien je naar aanleiding van deze functie nog vragen hebt, neem dan gerust contact op. Hiervoor kun je terecht bij Jeroen van der Molen, 06 – 317 688 23.