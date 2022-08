Vacature: Ervaren dierverzorger met verstand van paarden en gevoel voor mensen

Bij Stichting De Paardenkamp in Soest genieten zo’n 120 bejaarde paarden en pony’s van een welverdiende oude dag. Wij zijn per direct op zoek naar een ervaren dierverzorger voor minimaal 32 uur per week, die in staat is zelfstandig te werken. We bieden een jaarcontract en marktconforme arbeidsvoorwaarden.

Werkzaamheden:

• Dagelijkse zorg voor de paarden

• Onderhoud van weilanden, erf en gebouwen

• Ontvangen en rondleiden van bezoekers

Functieprofiel:

• Minimaal 5 jaar ervaring in de omgang met paarden en/of landbouwhuisdieren

• Gewenste ervaring met landbouwvoertuigen

• In staat tot fysiek zware werkzaamheden

• Communicatief vaardig

• Volgens rooster ook weekendwerk

Ben je geïnteresseerd in deze functie en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Dan nodigen we je uit om je CV en een korte motivatie te mailen naar Jana Gerth, email: [email protected]

Reageren kan t/m 4 september.



Bel voor meer informatie over deze functie met IJsbrand Muller, beheerder van De Paardenkamp: 035-6016089.



Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.