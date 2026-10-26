Vacature: Koninklijk Staldepartement zoekt Koetsier

Voor de afdeling Koets- en Rijstal van het Koninklijk Staldepartement van de Dienst van het Koninklijk Huis zijn wij op zoek naar een Koetsier. In het werk train je de verschillende aanspanningen ter voorbereiding van de (ceremoniële) evenementen zoals Prinsjesdag, zowel vanaf de bok als vanuit het zadel (à la Daumont). Je ment en berijdt de koetspaarden samen met je collega’s van de Koets- en Rijstal.

Naast het mennen doe je overige werkzaamheden zoals het dagelijks uitmesten van de boxen, het poetsen en toiletteren van de paarden, het onderhouden van de binnen- en buitenterreinen en het schoonhouden van het stallencomplex. Tevens onderhoud je de rijtuigen en tuigage voor het dagelijks gebruik en verricht je alle andere voorkomende werkzaamheden.

Profiel

De ideale kandidaat:

heeft aantoonbare praktische ervaring met het mennen en bezit eventueel ook rijvaardigheid onder het zadel;

heeft bij voorkeur relevante vaktechnische diploma’s en/of werkervaring in de hippische sector;

beheerst de Nederlandse taal en heeft Engelse spreekvaardigheid;

kan goed in teamverband werken, is flexibel en beschikt over goede sociale eigenschappen;

Is bereid om naast het vaste rooster regelmatig ingezet te worden voor o.a. weekend- en avonddiensten;

kan worden ingezet bij trainingen en presentaties buiten de standplaats Den Haag;

is representatief, gastvrij, positief en heeft een enthousiaste uitstraling;

is probleemoplossend, stressbestendig en initiatiefrijk.

Voor deze functie wordt mbo werk- en denkniveau gevraagd. Competenties die bepalend zijn voor het succesvol vervullen van deze functie zijn kwaliteitsgerichtheid, samenwerken, aanpassingsvermogen, organiseren van eigen werk, interne klantgerichtheid en resultaatgerichtheid.

Aanbod

De functie is per direct vacant voor 36 uur per week. Salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.660,24 bruto per maand, exclusief 16,5% IKB toelage. Daarnaast zijn er goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Binnen de Dienst van het Koninklijk Huis hechten we veel waarde aan persoonlijke groei en vakmanschap. Je krijgt ruimte om je kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. De standplaats is Den Haag. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor één jaar met mogelijkheid tot omzetting in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Organisatie

De Dienst van het Koninklijk Huis (DKH) ondersteunt de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix zowel in hun werk als privé. Ook ondersteunt de DKH de andere leden van het Koninklijk Huis bij hun werkzaamheden als lid van het Koninklijk Huis. De ruim 300 medewerkers van de DKH werken in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en omgeving en Baarn. De Dienst is opgebouwd uit een aantal afdelingen (‘departementen’), ieder met een eigen specialisme of deskundigheid. Samen werken we aan één en hetzelfde doel: het ondersteunen van de Koning en de andere leden van het Koninklijk Huis, zodat zij hun rol in binnen- en buitenland optimaal kunnen vervullen.

Het Koninklijk Staldepartement, onder leiding van de Stalmeester, is verantwoordelijk voor de voorbereiding, organisatie (coördinatie en controle) en uitvoering van alle (soorten van) vervoer voor de leden van het Koninklijk Huis en de Dienst van het Koninklijk Huis. Tevens is het Koninklijk Staldepartement belast met de verwerving van, het beheer over en de zorg voor de levende have, de bijzondere verzameling rijtuigen, sleden en tuigage en voertuigen.

Het team

De afdeling Koets- en Rijstal is verantwoordelijk voor het trainen en verzorgen van de paarden, het beheer en onderhoud van de rijtuigen, de tuigage en de kleding en het uitvoeren van officiële en privé-ritten. De afdeling bestaat uit 20 personen.

Herken jij je in dit profiel?

Graag ontvangen wij jouw sollicitatiebrief en cv vóór 15 november 2026 via [email protected] t.a.v. Kiki Marringa. Een veiligheidsonderzoek maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

De Dienst van het Koninklijk Huis stelt zich tot doel gelijkheid, diversiteit en inclusie te bevorderen; dat zien wij graag weerspiegeld in ons team.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.