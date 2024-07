Vader Isabell Werth overleden

Zaterdag werd bekend dat de vader van de Duitse topamazone Isabell Werth, Heinrich Werth, afgelopen week op 88-jarige leeftijd is overleden. De begrafenis heeft vrijdag plaatsgevonden. De paardenfokker en -kenner was al langere tijd ziek, zo meldt Reiter Revue.

Isabell Werth heeft het overlijden van haar vader zelf aan de Duitse pers meegedeeld. Ze was donderdag vanuit het trainingskamp in Frankrijk naar Duitsland teruggereisd om bij het afscheid te kunnen zijn. Vrijdag is ze direct weer teruggereisd naar Versailles, naar haar paard Wendy de la Fontaine en het Duitse dressuurteam.

Bron: Reiter Revue