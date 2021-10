Val van een paard: hoe ben je verzekerd?

Veel mensen genieten van paardrijden. Ze genieten met volle teugen van ritten binnen of buiten. Meestal denken ze er niet over na dat het soms ook wel eens fout kan gaan, al helemaal niet als ze op hun eigen paard zitten. Ze denken het paard goed genoeg te kennen en verwachten niet dat het misgaat.

Wees goed voorbereid

Toch kan een ongelukje altijd in een klein hoekje zitten, tenslotte kan ook het paard dat je volledig vertrouwt ergens van schrikken. Het blijft toch een dier. Paarden zijn dieren van 600-700 kilo en ze kunnen aardig letsel veroorzaken als het misgaat. Ze zijn vaak ook hoog, dus je kunt ook een aardige val maken vanaf het paard. Daarom is de cap ook zo belangrijk, dan is in ieder geval je hoofd beter beschermd. Het is ook belangrijk om je zorgverzekering te checken. Ben je verzekerd tegen sportblessures en hoe vaak kun je bijvoorbeeld naar de fysiotherapeut als dat nodig blijkt voor het herstel? Dat aantal kan namelijk nog weleens verschillen per (aanvullende) verzekering.

Is vallen geheel voor eigen risico?

Stel dat een ritje maakt op een manegepaard en je valt eraf bij het opstappen omdat het paard weg loopt. Je breekt je been en je hebt medische hulp nodig. Hier ben je voor verzekerd in je basisverzekering. Het zou kunnen dat je door dit gebroken been niet kunt werken en hierdoor loop je misschien inkomsten mis. De vraag is dan of je hier iemand voor aansprakelijk kunt stellen of is het paardrijden geheel voor eigen risico? De wet kent wel een risicoaansprakelijkheid voor eigenaren van dieren, dus als het tijdens een les gebeurt op een manegepaard dan zou je voor de misgelopen inkomsten misschien de manegehouder aansprakelijk kunnen stellen. In ieder geval niet degene die lesgeeft.

Eigen schuld

Toch wordt er in zulke gevallen door de verzekering ook altijd gekeken naar de ‘eigen schuld’ van de ruiter, het gaan paardrijden is tenslotte een eigen keus. Hoe ervarener de ruiter is, hoe meer eigen schuld er door een rechter wordt gehanteerd. De verwachting ligt bij een ervaren ruiter gewoon hoger. Stel dat er van tevoren is gezegd dat het een heel rustig en braaf paard is, dan kan dit wel weer invloed hebben op het percentage eigen schuld, dan had je dit gedrag minder zien aankomen.

Rustig, lastig of nieuw paard

Is het van tevoren bekend dat het een lastig paard is en er is geen hulp geboden bij het opstappen? Dan kan dit ook het percentage eigen schuld verminderen. Zeker ook als dit niet naar de ruiter is gecommuniceerd. Ook een nieuw paard moet eerst beoordeeld worden door de manegehouder. Dit zijn allemaal zaken die meespelen bij het bepalen van het percentage eigen schuld. Vallen tijdens een springwedstrijd is een bijzondere situatie, waarbij geen aansprakelijkheid is voor de eigenaar van het paard. De eigen schuld ligt dan voor 100% bij de ruiter. In ieder geval is het belangrijk dat je zorgverzekering in alle gevallen in orde is als je gaat paardrijden. Dan weet zeker dat je medische kosten gedekt zijn. Want voor de zorgverzekering maakt aansprakelijkheid in principe niet uit.