Van Astens VDL Groep Think Twice overleden

Leopold van Astens voormalige Grand Prix-paard VDL Groep Think Twice (Corrado I x Fier de Lui) is op 28-jarige leeftijd overleden. Van Asten schrijft op Instagram: "Frosty was een fantastische paard voor mij als start voor mijn internationale carrière." De Holsteinse merrie genoot van haar pensioen op Stoeterij Duyselshof en bracht daar 14 kinderen.

In 2003 werd Leopold van Asten Nederlands kampioen met Think Twice. In hetzelfde jaar won het paar de Grand Prix in Den Haag en namen ze deel aan het EK in Donaueschingen. Twee jaar later won Van Asten in Donaueschingen de 4* Grand Prix. In 2006 had het duo zich geplaatst voor de wereldbekerfinale in Kuala Lumpur.

Goedgekeurde hengst

Na haar sportcarrière ging Think Twice de fokkerij in. Op Stoeterij Duyselshof bracht ze 14 nakomelingen. Onder hen de KWPN hengst VDL Groep Do Spiritivo (v. Indoctro). Onder Leopold van Asten sprong de hengst tot op 1,45m-niveau. Nu zit Tara van de Leegte in het zadel. Daarnaast komen nog drie internationale springpaarden uit haar voort, Loreen, VDL Groep Geoffrey en VDL Groep Hurricane.

