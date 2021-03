Van Santvoort Landelijk Wonen en Rodenburgh Immobiliën gaan unieke samenwerking aan

Waar de naam van Santvoort Landelijk Wonen domineert in de verkoop van hippische en landelijke objecten in Nederland, geldt dit voor Rodenburgh Immobiliën in België als specialist van exclusief vastgoed. Makelaars Dirk van Santvoort en Arthur Rodenburg slaan de handen ineen om hun klanten van een nog groter aanbod te voorzien.

Onder de naam Luxury Equestrian Properties werken de twee kantoren samen. ‘Samen sta je sterker’, met dat motto gaan Dirk en Arthur hun samenwerking aan. ‘’In de huidige markt is de vraag naar kwalitatief hippisch onroerend goed groter dan het aanbod. Door samen te werken vergroten we het aanbod en kunnen we klanten in Nederland en

België optimaal van dienst zijn. Ons werkgebied ligt dicht bij elkaar en we merken dat we bij ons op kantoor ook geregeld aanvragen krijgen voor panden in België. Door onze krachten te bundelen is het aanbod aanzienlijk groter geworden’’ aldus Dirk van Santvoort.

Unieke samenwerking

Arthur Rodenburg vult aan:’’ Samen hebben we een groot aanbod exclusieve landelijke woningen. We trekken samen op in deze markt waardoor we ons de komende jaren verzekeren van de sterke positie die we reeds opgebouwd hebben. We werken al langer samen maar door dit duidelijk te communiceren is het logisch voor klanten om contact met ons op te nemen.’’ Deze samenwerking is uniek en Nederland en België. Niet eerder werkten kantoren met exclusieve panden in de hippische sector zo nauw samen op een continue basis.

Rodenburgh Immobiliën

In 2008 richtte eigenaar Arthur Rodenburg zijn bedrijf op. Ondertussen is Rodenburgh Immobiliën een gevestigde waarde voor exclusief vastgoed in Noord-Antwerpen. Aan- en verkoop van bijzondere (landelijke) eigendommen is hun expertise. In het topsegment van luxe vastgoed zijn zij een belangrijke speler op de huizenmarkt in België.

Van Santvoort Landelijk Wonen

Dirk van Santvoort is eigenaar van Van Santvoort Landelijk Wonen. Gespecialiseerd in het verkopen van landelijke huizen of hippische accommodaties. Of het nu gaat om het aan- of verkopen van een complete manege of het laten taxeren van (weide)gronden, het hoort bij de dagelijkse werkzaamheden. Niet alleen is Van Santvoort Landelijk Wonen bekend met het kopen en verkopen van vastgoed, ze hebben ook ervaring en kennis in de hippische wereld. Paarden en hun woon-, leef- en werkomgeving zijn de passie van het team van Van Santvoort.

