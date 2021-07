Veel paarden geëvacueerd uit overstromingsgebieden

De zware regenval heeft voor gigantische problemen gezorgd in Zuid Limburg. Het Maaswater stijgt snel en steden en dorpen langs ze rivier houden hun adem in. Ondertussen hebben veel mensen de handen uit de mouwen gestoken om te helpen met het evacueren van dieren. Horses.nl sprak vanmorgen met enkele van hen en met een gedupeerde.

Vivian de la Roy uit Amstenrade is de hele nacht in touw geweest om veertien paarden te verhuizen van een vriendin uit Maaseik. “Alles staat blank”, vertelt Vivian, “het is echt vreselijk. De Maas staat zo hoog, ongeveer 15 cm onder de rand en hier wordt om 11 uur het hoogste punt verwacht.”

Foto Vivian de la Roy

‘Gelukkig zijn wij en de dieren veilig’

Joëlle de Pruyssenaere de la Woestijne schreef op haar Facebookpagina: “Gelukkig zijn wij en de dieren veilig… maar wat doet het pijn om te zien wat je in de jaren tijd aan de wei je eigen draai en plekje van gemaakt heb binnen enkele uren (eigenlijk binnen 1u) ziet verzuipen. De meeste ‘kostbare’ spullen nog kunnen redden maar veel ook niet meer te redden.”

Met spoed 45 paarden evacueren

Leonie Nijskens die met haar bedrijf aan de Roer in Melick woont, kreeg het bericht om toch de 45 paarden die bij haar op stal staan te evacueren. Nijskens: “De Roer omringt bijna ons hele bedrijf. Ongeveer drie kwart van de weilanden staat onder water. Gelukkig liggen de stallen wel hoger, maar we gaan toch de paarden verhuizen, het risico is te groot. Het is allemaal heel onwerkelijk.”

Manege Ten Eijsden

Ook Antoinette Nelissen en haar broer Harry, eigenaren van manege Ten Eysden in Geleen, moesten hals over kop de paarden evacueren. Hun hele bedrijf staat inmiddels in het water. De paarden waren op tijd in veiligheid gebracht.

