Veilig rijden met de trailer

Er zijn veel situaties waarin je jouw paard moet vervoeren met de trailer of vrachtwagen. Een les bij de vereniging, een dressuurwedstrijd, een rit op het strand of een bezoekje aan de dierenarts. Om de reis zo veilig en comfortabel mogelijk te maken voor je paard zijn er een aantal dingen die je kunt doen.

Juiste rijbewijs

Allereerst moet je in het bezit zijn van het juiste rijbewijs om met een paardentrailer te mogen rijden. In sommige gevallen volstaat het gewone rijbewijs B, dit komt echter weinig voor. Rijbewijs BE is verplicht als het ledig gewicht plus het laadvermogen van de trailer hoger is dan 750 kilo. Er zijn uitzonderingen waardoor je een trailer van meer dan 750 kg wel mag trekken met alleen rijbewijs B. De trailer inclusief laadvermogen mag in dit geval niet meer wegen dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig. De totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kilo. Ook in dit geval geldt dat de trailer nooit meer mag wegen dan de auto. Een aangekoppelde paardentrailer valt onder je WA verzekering.

Goed functionerende trailer

Laat een erkend garagebedrijf jaarlijks de remmen, banden, koppeling en bodem van de trailer controleren. Controleer zelf ook voor iedere rit of de koppeling goed is vastgezet, of de losbreekreminrichting juist is vastgezet, of het steunwiel goed vast zit en of de verlichting in orde is. Net als bij de auto check je ook regelmatig de bandenspanning. Voor een paard kan het in de trailer aanvoelen alsof hij op een trilplaat staat en het is lastig om de balans te bewaren in bochten en op rotondes. Rij dus altijd rustig en gecontroleerd om de reis zo aangenaam mogelijk te laten verlopen voor je paard.

Paard vastzetten

Je bent wettelijk verplicht om je paard vast te zetten tijdens de rit. Sluit altijd eerst de achtersluitboom met de borgpinnen voordat je het paard vastzet, ter voorkoming van levensgevaarlijke situaties. Je kunt het paard vastzetten met een halstertouw met panieksluiting of nylon banden. Zet het paard niet te kort vast, want je paard gebruikt tijdens het reizen zijn hals om de balans te houden. Het valt aan te raden om je paard aan twee touwen vast te zetten. Dit verkleint de kans dat het paard met zijn hoofd onder het touw terecht komt, met paniek tot gevolg. Heb je een tweepaardstrailer? Zet dan het zwaarste paard aan de linkerkant om de kans op omvallen kleiner te maken als de trailer per ongeluk in de berm terecht komt. Ook als je één paard meeneemt in een trailer voor twee paarden, zet je hem links.