Verbouwing nieuwe locatie De Watermolen in volle gang

Op het terrein van de voormalige manege Het Rutbeek wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor een nieuwe kliniek. Eigenaren Arie Hoogendoorn en Vic van Loon van Paardenkliniek De Watermolen hopen volgend jaar te kunnen verhuizen, zo meldt Tubantia, maar dan moet de gemeente Enschede nog wel groen licht geven.

Van het oude complex is nu alleen de rijstal nog over, die krijgt een nieuwe functie. Zo’n 700 vierkante meter van de verouderde bebouwing is gesloopt om er een modern en nieuw complex neer te kunnen zetten en daarnaast wordt er ook nog ongeveer 1500 vierkante meter nieuw bebouwd.

Omgevingsvergunning



De dierenartsen hebben onlangs een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Die is nodig omdat een paardenkliniek niet is toegestaan binnen de huidige bestemming van onder andere sport – manege.

Jan Greve

Hoogendoorn en Van Loon zijn met hun kliniek De Watermolen nu nog gevestigd aan de Watermolenweg in Haaksbergen. Die locatie is eigendom van dierenarts Jan Greve, die zelf met zijn sportstal en dekstation aan de Watermolenweg blijft.

Huurders Van Loon en Hoogendoorn, die tegenwoordig met zes dierenartsen werken, verhuizen naar het buitengebied van Enschede en de naam van de kliniek, De Watermolen, verhuist mee naar Enschede.

Bron: Tubantia