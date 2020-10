Verdachte paardenman in cocaïnezaak Nijeveen: ‘Ik ben er ingestonken’

Begin augustus werd op een manege aan de Nijeveense Bovenboer de grootste cocaïnewasserij ooit in Nederland aangetroffen. 17 verdachten werden aangehouden, onder hen de 64-jarige eigenaar. De paardenman, bekend in de Friese paardenwereld, is inmiddels vrij en de Leeuwarder Courant sprak met hem.

Zeven weken zat de paardenman vast, op verdenking van witwassen en betrokkenheid bij de productie van drugs. De grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is aangetroffen, was verstopt in zijn manege. Er werkten vijftien mensen, onder wie dertien Colombianen. Die er vermoedelijk ook verbleven. Dagelijks kon er – via een chemisch proces – tot 6 miljoen euro aan cocaïne worden gehaald uit steenkool.

‘Nette mensen, strak in het pak’

Na de voorarrest is de paardenman weer op vrijevoeten en doet in de Leeuwarder Courant zijn verhaal. “Ik ben er vreselijk ingestonken. Iedereen wantrouwt me nu”, vertelt hij. “Ik wist niks. Ik heb met twee nette mensen, strak in het pak, een huurovereenkomst getekend bij de notaris. Ze wilden iets met computers gaan doen.”

Alles kwijt

Vanuit zijn detentie besloot hij ‘het hele spul in Nijeveen’ te verkopen. Inmiddels woont zijn ex-vrouw via een huurconstructie in het woonhuis. “Ik dacht dat ik anderhalf tot twee jaar moest zitten. Maar nu ben ik plots vrij en heb ik helemaal geen huis en geen paarden meer.”

‘Ben er vreselijk ingestonken

De paardenhandelaar vervolgt: “Ik ben er vreselijk ingestonken. Maar wat moest ik? Elke dag controleren daar, dat doe je toch niet? Dingen verhuren als je achteraf woont, is blijkbaar niet meer vertrouwd. Nu word ik neergezet als crimineel en iedereen wantrouwt mij.” Hij zegt nooit iets gezien of gemerkt te hebben van de illegale activiteiten op zijn erf.

‘Ik kon alles weerleggen’

Het hof in Amsterdam besloot de paardenman 23 september vrij te laten. “Ik heb alles kunnen weerleggen met bankafschriften en chatgesprekken.” De Nijeveenster is nog steeds verdachte, maar hij mag zijn berechting in vrijheid afwachten. Volgens het hof in Amsterdam zijn er geen gronden meer om hem langer vast te houden.

Bron Leeuwarder Courant