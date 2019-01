Verdachten paardenvlees-sjoemelaars voor de rechter

In de rechtbank van Den Bosch moeten vandaag drie verdachten verschijnen, die door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie met hun bedrijven zijn aangeklaagd voor het gesjoemel met paardenvlees. Dat schrijft De Gelderlander. Een slachter uit Dodewaard, een vleeshandelaar uit Doesburg en de eigenaar van een vrieshuis in Olst worden ervan verdacht tussen 2012 en 2014 gerommeld te hebben met partijen rundvlees. Door er stiekem goedkoper paardenvlees door te mengen of door het ingrediënt paardenvlees niet op het etiket te vermelden.

De eigenaar van de slachterij in Dodewaard slachter ontkent gesjoemeld te hebben, op zijn etiketten zou keurig hebben gestaan dat er paard is toegevoegd. Hij gaf wel eerder toe dat hij pony’s niet goed heeft weggezet in zijn administratie.

Niets extra’s

Ben van Hattem verwerkte in 2014 rond de 800 pony’s, maar er werden toen 600 runderen per week geslacht. Volgens advocaat Frank van Gaal, die Van Hattem vertegenwoordigt, leverde het de slachter dus niets extra’s op om stiekem paardenvlees door het rundvlees te mengen.

Van de andere twee verdachten, heeft de vleeshandelaar aangegeven pas na de uitspraak van de rechter te willen reageren. De eigenaar van het vrieshuis waar het vlees van Van Hattem en de vleeshandelaar uit Doesburg opgeslagen heeft gelegen wilde niet reageren.

Gezondheid

De volksgezondheid is niet in gevaar geweest volgens advocaat Frank van Gaal, die de eigenaar van de slachterij in Dodewaard, Ben van Hattem vertegenwoordigt, omdat er geen zieke paarden zijn verwerkt. Ook het OM gaf aan dat er niets mis is met paardenvlees, maar de etiketten moeten wel kloppen, anders kan de volksgezondheid in het geding komen.

Lees het volledige bericht hier

Bron: Gelderlander