Verdachten paardenvlees-sjoemelzaak wijzen naar elkaar

De drie verdachten, die vandaag in de rechtbank van Den Bosch voor de rechter moesten verschijnen wijzen naar elkaar als het gaat om wie er nu precies schuldig is aan dat paardenvlees als rundvlees is verkocht. Dat schrijft De Gelderlander.

Een slachter uit Dodewaard, een vleeshandelaar uit Doesburg en de eigenaar van een vrieshuis in Olst worden ervan verdacht tussen 2012 en 2014 gerommeld te hebben met partijen rundvlees. Door er stiekem goedkoper paardenvlees door te mengen of door het ingrediënt paardenvlees niet op het etiket te vermelden.

Snipper 2

In deze paardenvlees-zaak draait het om partijen vlees met de benaming ‘snipper 2’ van zo’n vijf jaar geleden. Dat is kwalitatief minder vlees en bestaat vooral uit vet, uitgebeend kopvlees en afsnijsels. Onder andere gebruikt voor saucijzen.

In 2013 begon de slachter met het slachten van shetlandpony’s, die altijd in de bakken snipper 2 terecht kwamen. Gezien het kleine aantal pony’s ten opzichte van het aantal runderen zat er de ene keer wel en de andere keer geen paardenvlees in die bakken. De vleeshandelaar uit Doesburg was de enige afnemer en die was volgens de slachter op de hoogte hiervan en wist dus dat snipper 2 nooit 100% zeker rundvlees was.

Niet op de hoogte

De vleeshandelaar zei juist niet op de hoogte te zijn geweest hiervan en helemaal niet eens te weten dat er ook paarden geslacht werden. Ook de derde verdachte, de eigenaar van het koelhuis, gaf te kennen niet op de hoogte te zijn geweest dat er ook paardenvlees in de bakken zou kunnen zitten. Hij heeft snipper 2 vervolgens de codering rundersnippers gegeven, omdat hij ervan uit ging dat er enkel runderen werden geslacht. Het vlees werd voornamelijk verkocht aan Franse en Engelse klanten, die er weer een eigen label aanhingen en zo kwam vlees met stukjes paard als 100% rundvlees in de schappen te liggen.

De zitting gaat morgen en vrijdag verder.

Bron: Gelderlander