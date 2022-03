‘Verduisterd’ paard staat te koop in Noord-Brabant

Vorige week plaatste de politie van Haaksbergen een oproep op social media om uit te kijken naar het paard Talento. De schimmelruin zou mogelijk gestolen zijn. Dankzij oplettende tipgevers kwam de politie het paard op het spoor. Hij stond te koop in het Brabantse Nuenen. Talento verkeerd in goede gezondheid. Het onderzoek is nog in volle gang.

De politie Haaksbergen plaatste op op Facebook de volgende update: “Na meerdere tips van oplettende volgers hebben wij Talento in goede gezondheid aangetroffen. Talento is in beslag genomen gedurende het onderzoek. De mensen waar Talento is aangetroffen hadden geen weet van de verduistering.”

Zoekactie

Een paardenhouderij uit Gelderland verhuurde de schimmel aan iemand uit Hengelo, maar sinds januari was het paard onvindbaar. De politie vermoedde een misdrijf, zette een zoekactie op touw en meldde dat het 8-jarige paard voor het laatst was gezien in de omgeving van Hengelo en Haaksbergen.

Aangetroffen in Nuenen

De oproep van de politie op sociale media over de gestolen schimmel werd gretig gedeeld. Woensdag liet de politie weten dat Talento terecht is en in goede gezondheid verkeerd. “Het paard is aangetroffen in Nuenen. Dit was dankzij een alerte tipgever die op de hoogte was van onze zoekactie,” vertelt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland aan Dagblad Tubantia.

Paard in beslag genomen

Diverse betrokkenen worden nu gehoord door de politie. De verkopers in Nuenen zijn geen verdachten, zegt de politie: “De mensen waar Talento is aangetroffen hadden geen weet van de verduistering.” Zolang het onderzoek loopt past de politie zolang op het paard. Daarna gaat de schimmel terug naar zijn Gelderse eigenaar.

Bron Dagblad Tubantia