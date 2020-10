Verminkte merrie Amersfoort alsnog overleden

Het paard, dat vorige maand in Amersfoort slachtoffer werd van een dierenbeul is afgelopen week aan de complicaties van haar verwondingen overleden. Dat liet de eigenaar van de 26-jarige merrie weten aan De Stentor.

De politie van Amersfoort deed vorige maand een oproep op facebook over deze mishandeling. Er werd gevraagd of mensen in de omgeving van de wei van de merrie iets gezien hadden, maar tot verdriet van de eigenaren van de merrie is er tot nog toe nog geen dader opgepakt.

Scherp voorwerp

De merrie was met een scherp voorwerp bewerkt en had ernstige verwondingen aan haar geslachtsdeel. De dierenarts, die haar behandelde liet in het begin al weten dat het nog de vraag was of de merrie er bovenop zou komen. Volgens het bericht in De Stentor deden de eigenaren Klaas en Herma Bakker er alles aan om de merrie Neelianne te redden, maar kreeg ze steeds meer last van de complicaties, die haar uiteindelijk fataal werden.

Bron: Destentor/AD