Veulen Hasselt niet door wolf gedood

Begin mei werd vlak bij Hasselt in België een pas geboren veulen dood gevonden. Het leek dood gebeten en was deels opgegeten. Uit sporenonderzoek is nu gebleken dat het veulentje niet is aangevallen en gedood door een wolf meldt VRT Nieuws op de website.

Het veulentje dat dood werd gevonden in een wei bij Hasselt werd niet gedood door een wolf. Dat blijkt uit het onderzoek van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het veulen werd doodgeboren en werd nadien aangevreten door een vos en vogels.

Geen spoor van wolf

“We hebben geen enkel spoor van een wolf teruggevonden”, vertelt onderzoeker onderzoeker Joachim Mergeay van het INBO aan VRT Nieuws. “Er werden ook geen DNA-sporen van een wolf gevonden. Wat we wel hebben gezien is dat de vacht van het veulen niet was schoongelikt. En dat is typisch voor een veulen dat dood geboren is.”

Aaseters

De natuur heeft daarna zijn werk gedaan. “Zo’n dood veulen en een moederkoek, dat trekt aaseters aan. We zagen in de weide op verschillende plaatsen ook uitwerpselen van een vos. Aan het kadaver was ook gepikt, waarschijnlijk door kraaien.”

Onwaarschijnlijk

Dat het veulen was aangevallen door een wolf was erg onwaarschijnlijk, want tot nu werden er nog geen sporen van een wolf gevonden in de buurt van Hasselt. En wolven vallen maar heel zelden veulens aan.

Bron VRT