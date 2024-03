Vier dode pony’s in Gelderland in één week, vermoedelijk door wolf

In de omgeving van Harskamp (Gelderland) zijn vandaag drie dode shetlandpony's gevonden in een weiland, vermoedelijk doodgebeten door de wolf. Eind vorige week werd er in Otterlo ook al een pony dood gevonden in de wei. Gezien de fikse toetakeling van deze pony, leek ook dit het werk van een wolf.

Van de pony in Otterlo is er door de taxateur van BIJ12 DNA-materiaal afgenomen. Dat wordt onderzocht om honderd procent zeker te zijn dat sprake was van een wolvenaanval. In de directe omgeving zijn al verschillende keren schapen gedood door wolven, maar de eigenaresse hoopte dat de Shetlanders buiten schot zouden blijven. “Het zijn stevige beesten, die met de hoeven rake klappen kunnen uitdelen. En ze waren met z’n tweeën. Maar pony’s zijn dus ook niet meer veilig voor de wolf. De andere pony gaat nu weer vanaf het begin van de avond de stal in’’, meldt de eigenaresse in een interview aan de Barneveldse krant.

Harskamp

In het weiland in Harskamp stonden ook nog dertig schapen, die ongedeerd bleven. Opmerkelijk, want schapen zijn een veel makkelijkere prooi. Toch wordt de wolf, met de informatie en beelden die er tot nu toe zijn vergaard, als hoofdverdachte gezien. Verdere informatie volgt nog.

Bron: Facebook/ Barneveldse Krant