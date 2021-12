Vier nieuwe Bestzittende Manegeruiters gehuldigd in Ermelo

Veertig deelnemers gingen zondagochtend op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo van start in de halve finale van de Harry’s Horse Zitcompetitie. Zij hadden zich geselecteerd via één van de regioselecties die in de voorgaande weken door het hele land werden verreden. Er werd gestreden in vier categorieën en aan het eind van de dag konden vier manegeruiters worden gehuldigd als Bestzittende Manegeruiter van 2021 en dat waren Maaike van Schouwen, Stephanie Voorn, Anouk Mooij en Lindsey Kouwenberg.

De paarden en pony’s waar de deelnemers hun proef op mochten rijden werden beschikbaar gesteld door Manege Stal Sintels uit Breda. Alle ruiters reden in een donkerblauwe bodywarmer die werd gesponsord door Harry’s Horse. Alleen de 20 beste ruiters mochten ’s middags nogmaals hun beste beentje voor zetten tijdens de finale die later op de dag op het programma stond. In de allesbeslissende finale moesten de deelnemers het vijftal juryleden weten te overtuigen van hun correcte houding en zit. Ondertussen waren alle proeven live te volgen via de livestream van clipmyhorse.tv, waar dankbaar gebruik van werd gemaakt door veel supporters.

Compliment



Eén van de juryleden die de ruiters deze finaledag in Ermelo mocht beoordelen was Swaen Brink. Zij kijkt zeer tevreden terug op een bijzondere finaledag. “Allereerst wil ik graag een groot compliment maken voor het feit dat de Zitcompetitie dit jaar zijn doorgang kon vinden. Vanwege alle coronamaatregelen was het niet zo simpel, maar de KNHS, FNRS, alle ondernemers én de ruiters hebben hun uiterste best gedaan om het toch mogelijk te maken. Ondanks de geldende beperkingen hebben we er vandaag met zijn allen een mooie en fijne dag van gemaakt waar we met een goed gevoel op kunnen terugkijken. Binnen de mogelijkheden hebben we er gewoon het meeste uit gehaald en dat is mooi om te zien”, aldus Brink. “Als jury waren we ook erg te spreken over het niveau van de ruiters wat deze dag erg hoog lag. De paarden van Manege Sintels waren zeer braaf en er werd netjes door de deelnemers gereden. Dat heeft geresulteerd in vier mooie winnaars in de vier categorieën die zich nu een jaar lang Bestzittende Manegeruiter van 2021 mogen noemen.”

Prijzen

Alle deelnemers die zich na de halve finale hadden geselecteerd voor de hele finale, gingen niet met lege handen naar huis. Naast een medaille, prachtige beker en natuurlijk de eer waren er nog veel meer prijzen te verdelen. Verschillende ruitersportcentra hadden als sponsor van deze finaledag mooie prijzen beschikbaar gesteld aan de finaledeelnemers. De ruiters konden dan ook kans maken op één van de volgende prijzen:

Eén week ruiterkamp in een week naar keuze in de zomer van 2022 ter waarde van €350,- bij Manege Oostmoer in Stad a/h Haringvliet

Een buitenrit bij Manege Noot in Callantsoog

Een les Working Equitation bij Manege Satana in Erichem

Een Picknickrit bij Les Chevaux in Buinen

Een buitenrit bij Manege Zeewolde in Zeewold

Een strandrit bij Stal de Eik uit Holten

Uitslag Harry’s Horse Zitcompetitie



Uitslag categorie 1

Maaike van Schouwen, R.S.V. De Hoge Devel, 373,50 Julia van der Hoog, Manege Oostmoer, 364,25 Fien Haijtink, Manege Snorrewind, 347,00 Ivy Koelemij, Ruitersportcentrum Zeewolde, 345,50 Ilse Pijl, Ruitersportcentrum Zeewolde, 341,50

Uitslag categorie 2

Stephanie Voorn, Ruitersportcentrum Zeewolde, 382,00 Clive van Rijn, De Arckelhoeve, 378,00 Annelot van Rijswijk, Manege Oostmoer, 351,25 Jody van Ewijk, De Goudse Manege, 350,50 Cas van der Zalm, Ruiterclub Pijnacker, 345,75

Uitslag categorie 3

Anouk Mooij, De Schimmelkroft, 376,50 Denise Verolme, Manege Oostmoer, 371,75 Kim Betten, Manege Stal de Eik, 364,50 Chloë Cornelis, HC Langeweg, 352,00 Chloe Kreuger, De Schimmelkroft, 348,50

Uitslag categorie 4

Lindsey Kouwenberg, Manege Thielen, 387,00 Sylvia Steijger, Ruitersportcentrum Zeewolde, 383,75 Merel van der Veel, Meers Paarden Centrum, 380,00 Anna Ellert, Vereniging Manege de Eenhoorn, 366,50 Marielle Bergervoet, Ruitersportcentrum Zeewolde, 354,50

