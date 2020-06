Vijf benodigdheden voor paarden

Er is in principe niets fijner dan een intensieve training met je favoriete paard, al kan een ontspannende rit door een bos met je grote vriend natuurlijk ook hartstikke leuk zijn. Queen Elizabeth deed dit ook regelmatig, maar nu rijdt ze alleen nog maar op pony’s. Dit bleek uit een interview met haar door het magazine Horse and Hound. Natuurlijk maakte de Queen hierbij gebruik van allerlei benodigdheden om haar paarden te onderhouden, en dit is voor jou uiteraard ook verstandig. In dit artikel introduceren we vijf benodigdheden voor een paard die elke bezitter nodig kan hebben.

Vliegenbescherming

Een paard kan natuurlijk in de buitenlucht staan, wat in de zomer best wat overlast kan bieden voor het dier. Ze worden dan namelijk belaagd door ontzettend veel vliegen, waar het tegen moet strijden. Als je je paard wat hulp wilt bieden dan zou je vliegenbescherming aan kunnen schaffen. Op deze manier voorkom je hopelijk onrust, irritatie en jeuk bij je edele viervoeter. Er zijn veel verschillende soorten vliegenbescherming verkrijgbaar. Zo kun je een vliegendeken aanschaffen, dit zorgt ervoor dat het paard een stuk minder gestoken wordt door de insecten. Daarnaast kan een vliegenmasker ook helpen, dat het hoofd en de ogen van je vriend beschermt tegen de vliegen.

Snacks

Als je je paard aan het trainen bent, dan zou je ervoor kunnen kiezen om het een beloning te geven nadat het een oefening heeft uitgevoerd. Hiervoor is een snoepje natuurlijk zeer geschikt. Uiteraard kun je zo’n snack ook aan je paard geven tussen de maaltijden door, want het is ook een heerlijk tussendoortje. Overdrijf hier trouwens niet mee, want je moet je paard alleen maar snoepjes en snacks in kleine hoeveelheden geven. Hierbij kun je kiezen uit een aantal verschillende soorten. Over het algemeen zijn deze ook nog eens gezond. Het snoepje kan namelijk essentiële mineralen en vitaminen bevatten. Zulke snacks kun je bijvoorbeeld op Zoobio.nl kopen.

Zadel

Als je op je paard wilt gaan rijden dan zul je natuurlijk een zadel aan moeten schaffen. Hierbij is het van belang dat het zadel goed past. Als een zadel niet goed op de rug van je paard ligt dan kan dit rugklachten opleveren. Ook kan het leiden tot pijnlijke drukplekken en verkramping van spieren. Daarom is het zeker van belang om bij het kopen van het zadel te letten op de lengte en de boommaat van het exemplaar. Natuurlijk moet je het zadel ook gaan testen. Bovendien moet het zadel afgestemd worden op je rijstijl en lichaamsbouw.

Bitten

Een bit is een onderdeel van het hoofdstel van je paard. Een bit kan gebruikt worden om hulpen door te geven aan het dier. Hierbij is het zonder twijfel van belang om voorzichtig om te gaan met het bit. Ook moet een bit zeker goed passen. Dit komt doordat de mond van je paard zeer gevoelig is. Het is dan ook zeker verstandig om de tijd te nemen voordat je een bit koopt. Je moet goed bepalen welk exemplaar het best past bij je viervoeter aangezien er zoveel verschillende bitten verkrijgbaar zijn.

Muesli

Natuurlijk is voer ook niet onbelangrijk voor je paard. Hierbij zou je kunnen kiezen voor zogenoemde paardenmuesli. Dit voer bestaat uit diverse soorten granen gemaakt van verschillende ingrediënten voor je paard. Als je paard een extra portie energie nodig heeft doordat het zeer actief is kun je dankzij paardenmuesli dit geven. Er zijn namelijk speciale soorten verkrijgbaar met specifieke vitaminen of extra mineralen. Dit is ook handig als het dier gebruikt wordt als werkpaard, al komt dit tegenwoordig niet zo vaak meer voor als in het verleden.