Vijf paarden overleden bij brand Lusitano stoeterij Yeguada La Perla in Spanje

Op de Lusitano stoeterij Yeguada La Perla in het Spaanse Segovia zijn afgelopen dinsdag vijf paarden omgekomen bij een brand. De stoeterij is in eigendom van de Duitse Leonie Buhlmann die alles overnam van Alberto Herranz.

Het bekendste paard dat in het bezit is van de stoeterij is de hengst Alcaide (v.Lobito). Deze Lusitano verscheen met Claudio Castilla Ruiz op de Olympische Spelen van Rio in 2018, op de Wereldruiterspelen in 2018 en liep op de Europese kampioenschappen van 2017 en 2019. De hengst stond niet op de stal maar bij zijn ruiter. Vijf andere paarden kwamen wel om bij de brand.

‘Geschokt’

De eigenaresse reageerde op Facebook: “We zijn geschokt. De brand begon om de een of andere reden in het stromagazijn en plotseling breidde het vuur zich snel uit tot 16 stallen. We hebben geworsteld de paarden eruit te krijgen, maar twee paarden hebben het niet gehaald en we moesten er nog drie met zware brandwonden uit hun lijden verlossen. Het blussen van de brand duurde meer dan 10 uur. Bedankt aan iedereen die heeft geholpen nog steeds helpt!”

Bron: Horses.nl/Facebook