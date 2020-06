Vijf tips om goedkoper paard te rijden

Paardrijden is een dure sport. Toch zijn er wel wat manieren om geld te besparen. Dat is mooi, want geld overhouden voor andere leuke dingen, zoals het kopen van een fjallraven rugzak, is fijn.

1 Koop tweedehands spullen

Heb je nieuwe kleding of andere benodigdheden voor je paard nodig, koop dan niet alles meteen nieuw. Op Marktplaats kan je goede kwaliteit spullen vinden. Van een spiksplinternieuwe fjallraven kanken rugzak tot een prachtig ruiterjasje. Maar een berichtje op je eigen Facebookpagina is ook een optie. Grote kans dat iemand van jouw kennissen iets voor je heeft te liggen.

2 Spullen delen

Sommige spullen heb je bijna nooit nodig. Denk bijvoorbeeld aan een longeerzweep of longeersingel. Je kan dit soort spullen delen met iemand anders. Dubbel aanschaffen is zonde van het geld. Rij je wedstijden? Dan kan je misschien samen met iemand anders een trailer aanschaffen. Of zoek iemand met een trailer en vraag of je hem af en toe kan huren.

3 Kies kwaliteit

Het kan verleidelijk zijn om bij de ruiterzaak te gaan voor de goedkoopste opties, maar dat is niet altijd verstandig. Goedkoop kan duurkoop zijn. Investeer bijvoorbeeld in een goed zadel. Doe je dat niet, dan kan het je heel wat ellende opleveren. Denk aan bezoekjes aan de fysio, veearts, zadelmakers et cetera.

4 Maak je spullen goed schoon

Een fjallraven rugzak schoonmaken is geen leuk klusje en dat geldt natuurlijk ook voor het schoonmaken van paardrijspullen. Zeker na het paardrijden wil je het liefst zo snel mogelijk naar huis. Maar door alles goed schoon te houden kan het veel langer mee. Is er iets kapot? Laat het dan zo snel mogelijk repareren. Hiermee voorkom je grotere reparaties.

5 Bespaar kosten op de stalling

Het stallen van een paard bij een pension kan soms erg duur zijn. Informeer eens bij mensen die paarden hebben of je voor een lager bedrag je paard kan stallen. Wees je er van bewust dat je dan zelf de complete verzorging voor je rekening moet nemen.