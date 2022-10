Voormalig Quote 500-lid en paardenman Wim Zegwaard overleden

Op 78-jarige leeftijd is gisteren Wim Zegwaard overleden na een ziekbed van een jaar. De kleurrijke Zegwaard was de laatste decennia actief als belegger in het vastgoed en als fokker van minipaarden op zijn stal in Rijswijk. Ook genoot hij bekendheid in de paardenwereld. Zo was hij eigenaar van de KWPN-hengst UB40 en mede-eigenaar van onder meer Olympisch kampioen Salinero en Laurens van Lierens GP-paard Hexagon's Ollright (v. Rubiquil).

Op Quotenet valt te lezen dat Wim Zegwaard als ondernemer voor het eerst succesvol werd in de afvalverwerking en de rioolontstopping. Eind jaren tachtig kwam hij met zijn bedrijf in opspraak omdat hij op een illegale manier chemisch afval zou hebben verwerkt. Begin jaren 2000 was Zegwaard een van de geldschieters van de campagne van Pim Fortuyn, nadat de politicus gedwongen was opgestapt als lijsttrekker van Leefbaar Nederland.

Overval

Zegwaard haalde in 2012 het nieuws toen hij samen met zijn vrouw slachtoffer werd van een overval in hun huis Rijswijk. De daders sloten het stel urenlang op de in kelder en ging ervandoor met tonnen aan euro’s en een paar miljoen aan horloges.

UB40

Wim Zegwaard fokte niet alleen minipaarden, ook bij de ‘grote’ paarden was hij een geziene gast. Zo kocht hij destijds op de KWPN Select Sale de KWPN-hengst UB40 voor 145.000 euro en daarmee was hij de duurste hengst dat jaar. Ook kocht op de KSS Valeron en Fly High Fortuna HBC.

Mede-eigenaar van Salinero

Dressuurruiter Laurens van Lieren was enige tijd aan de stal van Zegwaard verbonden. Van Lierens Grand Prix-paard Ollright was gedeeltelijk in eigendom van Zegwaard. Ook was Zegwaard mede-eigenaar van Anky van Grunsvens Olympisch kampioen Salinero. Anky vertelde destijds daarover: “Salinero heb ik zelf gekocht, samen met Sjef en Wim Zegwaard.”

Quotenet schrijft: Zegwaard leed aan kanker. Naast zijn vrouw Maureen laat Zegwaard zoons Arie en Roy en dochter Patricia achter. De familie laat weten dat de uitvaart in besloten kring zal plaatsvinden.”

Bron Quotenet