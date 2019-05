Voormalige eerste Oberreiter Spaanse Rijschool Karl Mikolka overleden

Twee dagen geleden overleed Karl Mikolka op 83-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Mikolka was van 1955 tot 1968 verbonden aan de Spaanse Rijschool in Wenen en was daar een jaar eerste Oberreiter. Later verwierf hij in Amerika grote bekendheid als dressuurtrainer.

Karl Mikolka werd in 1935 geboren in Wenen. Als vijftienjarige jongen kreeg hij zijn eerste lessen op de rijstal van Kottas-Heldenberg waar de tante van Arthur Kottas, de latere eerste Oberreiter van de Spaanse Rijschool.

Alois Podhajsky, de toenmalige directeur van Spaanse Rijschool, nam in 1955 Mikolka in dienst als ‘elevé’, de laagste rang op de Rijschool. Mikolka werkte zich op als bereiter en werd in 1967 eerste Oberreiter in Wenen. Een jaar later verliet hij Wenen om in Brazilië het dressuurrijden naar een hoger plan te brengen en een team te vormen dat in Europa wedstrijden kon gaan rijden.

In 1972 vertrok Karl Mikolka naar de Verenigde Staten. Hij richtte daar de Massachusetts Dressage Academy op. Hij werd jurylid en zat verschillende keren in Amerikaanse selectiecommissies voor de Olympische Spelen. Ook werd Mikolka een gerenommeerde dressuurtrainer in Amerika. Grand Prix-ruiters als George Williams, zijn ex-vrouw Cindy Sydnor, Carole Grant, Bill Warren en Belinda Nairn-Wertman komen uit zijn school.

Bron Eurodressage