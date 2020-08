Vrijspraak voor Robert McDonald, levenslange schorsing opgeheven

Robert 'Bob' McDonald, de echtgenoot van de Amerikaanse dressuurcoach Debbie McDonald, heeft volledig eerherstel gekregen de Amerikaanse paardensport federatie. De USEF ging hiertoe over toen het Centrum voor SafeSport hem had vrijgesproken van beschuldigingen van seksueel wangedrag. Aanvankelijk had de Amerikaan een levenslang verbod gekregen op paardensport- en hockeyactiviteiten.