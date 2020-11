VVD uit zorgen over I&R voor paarden

VVD-Kamerlid Helma Lodders maakt zich zorgen over de komst van een strenger identificatie- en registratiesysteem (I&R) voor paarden. Ze vreest administratieve lastenverzwaring voor zowel hobbyhouders als professionele ruiters.

De komst van een strenger I&R per april volgend jaar heeft te maken met een Europese verordening. Het I&R moet ervoor zorgen dat dierziekten adequaat kunnen worden bestreden en fraude wordt tegengegaan.

Onwerkbare situaties

De VVD vindt het goed dat, na fraudezaken met paardenvlees, de eisen worden aangescherpt. “Maar we zijn bang dat de aanscherping in de I&R van paarden tot extra administratieve lasten gaat leiden en gaat zorgen voor onwerkbare situaties in de praktijk”, schrijft Lodders in een schriftelijk overleg over het onderwerp. Ze wil weten wat de nieuwe EU-gezondheidsverordening vraagt van paardenhouders.

Uitzonderingen

De Europese Commissie is bezig met uitzonderingsmogelijkheden voor de I&R-systemen van verschillende diersoorten. Lodders vraagt zich af om welke soorten het gaat en of paarden en pony’s daar ook onder vallen.

Lastenverzwaring

Mogelijk moeten paardenhouders vanaf april elke buitenrit noteren en professionals krijgen mogelijk te maken met lastenverzwaring per wedstrijd. “Staat deze administratieve lastenverzwaring voor de hobbyhouder en de professionele paardenhouder in proportie tot de toegevoegde waarde van deze informatie voor de mogelijke bestrijding van een dierziekte?”, wil Lodders weten.

Bestaand systeem

Het VVD-Kamerlid vraagt zich af waarom de overheid niet gebruikmaakt van bestaande kennis en databases in de sector, bijvoorbeeld via de sportkoepel of paardenstamboeken. “Laat de EU-diergezondheidsverordening ruimte om het aanleggen en beheer van de database extern te beleggen met toezicht vanuit de overheid?”

Internationale wedstrijden

In haar schriftelijke bijdrage haalt Lodders ook nog de huidige situatie aan rond het certificeren bij tijdelijk transport van paarden. Nederlandse wedstrijdrijders gaan regelmatig de grens over voor wedstrijden in Duitsland. Voor elke wedstrijd moeten zij een certificaat aanvragen. “De kosten en administratieve lasten staan niet in verhouding voor de duur van het transport en het verblijf in Duitsland”, vindt het VVD-Kamerlid.

Vrijstelling voor certificering

De VVD heeft meerdere keren om vrijstelling gevraagd voor certificering voor korte verblijven in Duitsland. Duitsland is daar terughoudend in. Lodders wil van landbouwminister Carola Schouten weten wat de stand van zaken is en of ze hierover nog in overleg is met andere EU-landen.

Bron: Nieuwe Oogst