Waarom is content marketing belangrijk voor u als specialist op het gebied van paarden?

Verkoopt u zadels, trimt u paardenhoeven, maakt u frontriemen of traint u paarden? Misschien biedt u paardenmassage aan, repareert u paardendekens, maakt u paarden drijvers op maat, bent u organisator van een online paarden event of wilt u op een andere manier uw passie delen en een bijdrage leveren aan de paardensector?

Wat uw vak ook is, deze boodschap is voor u: content marketing is een integraal onderdeel van uw paardenbedrijf.

U beseft dat u aan de slag moet met online marketing moet, maar u hebt eigenlijk geen idee waar u moet beginnen of u hebt er gewoonweg geen tijd voor. Aspecten van online marketing zijn o.a. het onderhouden van social media, het maken van een website, het schrijven van blogs en e-mails en het op elkaar afstemmen van deze zaken. Het is eigenlijk geen onderdeel van uw passie. U staat liever in de paardenbak. Daarnaast kost het u te veel tijd en het levert u nog veel te weinig op.

Content marketing en uw paardenbedrijf

Content marketing is een belangrijk SEO (Search Engine Optimization) onderdeel aan het worden en zal doorgaan naarmate steeds meer zaken via de online weg hun waarde vinden. Ook voor u!

Content kan gezien worden als een tekst, blog, afbeelding, video of voice-over.

Veelvoorkomende voorbeelden van content zijn informatieve flyers die op evenementen worden verspreid, blogposts die online worden gepubliceerd en gedeeld op sociale media, boeiende en goed geproduceerde productvideo’s.

Als het goed wordt gedaan, doet het maken van content één ding beter dan traditionele advertenties ooit zouden kunnen. Het bouwt vertrouwen op tussen u en uw klant – en vertrouwen is de belangrijkste stap bij het doen van zaken tussen u en de klant.

Een content marketing bureau als CliQi kan voor u vele zaken organiseren;

– webshop laten maken

– website laten maken

– linkbuilding

– content marketing

– online strategie

And so on…

Maar laten we eerlijk zijn, u bent een drukke eigenaar van een paardenbedrijf die misschien geen tijd heeft om even te gaan zitten en een wekelijkse blog bij te houden, zoals anderen dat doen.

Content marketing klinkt allemaal best wel ingewikkeld, aan de slag gaan met een content marketing bureau maakt het eenvoudiger dan u denkt. Dit met het uiteindelijke doel om vertrouwen op te bouwen en geloofwaardigheid in de ogen van uw klanten te creëren om ze uiteindelijk verder in de verkooptrechter te brengen.

SEO uitbesteden kosten die hierbij komen kijken zijn marginaal als u kijkt naar wat ermee verdient kan worden. En dit terwijl u zich ondertussen met de paarden kunt bezighouden.

Wij verbinden mens & paard – online