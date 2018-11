Waddinxveense hulpdiensten redden vijf paarden uit sloot

De politie en brandweer van Waddinxveen moesten zaterdagochtend in actie komen omdat er maar liefst vijf paarden in de sloot terecht waren gekomen. Waardoor de dieren in het water terecht zijn gekomen, is niet bekend.

De brandweer is met groot materieel uitgerukt nadat er rond negen uur de melding binnenkwam dat er vijf paarden in de sloot terecht waren gekomen aan het Noordeinde in Waddinxveen. De actie werd door de brandweer al snel opgeschaald naar zeer grote hulpverlening.

Veel mankracht

Op de facebookpagina van de Politie Waddinxveen is te lezen dat de dieren met veel mankracht weer op het droge zijn geholpen. De paarden zijn vervolgens weer naar hun stal gebracht waar een dierenarts zich over ze heeft ontfermd.

In een twitterbericht liet de brandweer Hollands Midden kort na tien uur weten dat de paarden weer veilig op stal stonden.

Grote opluchting bij iedereen. Alle paarden zijn veilig op het droge en staan in hun warme stal. Wij gaan terug naar onze warme kazerne. Einde berichtgeving — Hollands Midden (@BRW_HM) 17 november 2018

Bron: AD/FB