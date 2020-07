Wanneer gebruik ik welke paardendeken?

Paardendekens zijn er in verschillende soorten en maten. Welk deken je nodig hebt, hangt af van het seizoen en daarmee samenhangend dus van de buitentemperatuur.

De ideale buitentemperatuur voor een paard ligt tussen de 5-25 graden. Daarboven hebben paarden het snel te warm. Onder de 5 graden kan je paard het koud krijgen. Zeker als het buiten ook nat is.

Hierop afgestemd zijn er verschillende dekens ontwikkeld voor paarden:

Winterdekens

Staldekens

Outdoordekens

Onderdekens

Regendekens

Uitrijdekens

Zweetdekens

Vliegendekens

Het doel van een paardendeken is bescherming voor je paard.

Op Medpets vind je een uitgebreid assortiment paardendekens en alle andere benodigdheden voor je paard.

Welke soorten paardendekens zijn er?

Een winterdeken biedt vanzelfsprekend bescherming tegen de kou. Hiervoor zijn er weer verschillende diktes gemaakt, omdat de temperaturen in de winter nogal kunnen wisselen. Ook is niet elk paard even gevoelig voor de kou. Stem de dikte van het winterdeken dus vooral af op je eigen paard.

Binnen de winterdekens is nog een onderscheid te maken tussen staldekens en outdoordekens. Staldekens zijn niet waterdicht en dus niet geschikt voor buiten. Outdoordekens kun je zowel op stal als buiten gebruiken. Het is wel belangrijk dat deze dekens goed ademen, omdat je paard het anders te warm kan krijgen en gaat zweten.

Onderdekens zijn bedoeld om met een ander deken te combineren. Hierdoor kun je verschillende diktes creëren afhankelijk van het seizoen.

Regendekens zijn waterdicht. Ze zijn er in gevoerde en ongevoerde varianten, waarmee je deze dekens ook kunt aanpassen aan de buitentemperatuur.

Uitrijdekens houden de spieren van je paard warm tijdens het losrijden of uitstappen. Deze dekens hebben een uitsparing voor het zadel.

Een zweetdeken is bedoeld om ervoor te zorgen dat je paard niet te snel afkoelt na het rijden. Een zweetdeken is daarom vaak een fleecedeken. Deze neemt het zweet snel op en voert het af. Een zweetdeken is vooral belangrijk als het buiten kouder is en je paard veel gezweet heeft.

Een paardendeken kan ook bescherming bieden tegen vliegen en zomereczeem. Hiervoor zijn speciale vliegendekens ontwikkeld. Vliegendekens hebben als kenmerk dat ze heel fijnmazig zijn. Hierdoor kunnen de vliegen niet bij je paard, maar ventileert de deken wel voor je paard.

Veel dekens hebben een halsstuk. Deze kan vast zitten aan de deken of afneembaar zijn. Zeker voor een vliegendeken is het handig als er een halsstuk aan de deken zit. Eventueel kan het zelfs verstandig zijn de vliegendeken te combineren met een vliegenkap. Zeker in het geval van zomereczeem.

Zomereczeem, ook wel staart- en manen eczeem genoemd, wordt vaak veroorzaakt door een allergische reactie op de steek van een mug of ander insect. In dat geval wil je elke mogelijkheid tot het steken van een mug zien te voorkomen.