Wat is een optimaal stalklimaat?

Een optimaal stalklimaat is erg belangrijk voor het comfort en welzijn van je paard. Ieder paard is echter anders en daar moet je zeker rekening mee houden. Toch zijn er verschillende algemene zaken waar je op moet letten bij de huisvesting van je paard.

Temperatuur

Wat de juiste temperatuur is voor jouw paard is afhankelijk van het ras, gewicht en de leeftijd. De optimale temperatuur op stal ligt tussen de 10 en 15 graden voor een sportpaard. Voor veulens ligt dit een stuk hoger en voor fokmerries ligt deze temperatuur weer lager. Het paard produceert zelf warmte in het lichaam om de lichaamstemperatuur constant te houden en geeft zo warmte af aan de omgeving. Dit heet thermoregulatie. Een geschoren paard krijgt het sneller koud bij lage omgevingstemperaturen. De optimale staltemperatuur hangt ook af van de buitentemperatuur en in hoeverre de stal geïsoleerd is. Het kan zijn dat je de stal soms extra moet verwarmen. Zeker bij een minder goed geïsoleerde stal kan dit kostbaar zijn, dus energie vergelijken is een verstandige zet. De temperatuur op stal moet vergelijkbaar zijn met de natuurlijke temperaturen en zowel de verschillen tussen de temperaturen van de jaargetijden als die tussen dag en nacht volgen.

Voldoende ventilatie

Goede ventilatie en luchtcirculatie zijn zeer belangrijk voor de gezondheid van het paard. Door goede ventilatie komt er frisse lucht binnen en worden warmte, gassen en waterdamp afgevoerd. Ammoniak en stof hebben een slechte invloed op de gezondheid van je paard, omdat het de slijmvliezen irriteert. Sommige paarden kunnen hierdoor last krijgen van equine asthma. De hoeveelheid stof wordt niet alleen bepaald door de ventilatie, maar ook door het soort strooisel en ruwvoer en de kwaliteit daarvan. Ga daarom de stal uitmesten en opstrooien als je paard buiten staat, om allergie en irritatie van de luchtwegen te voorkomen.

Genoeg licht

Licht is noodzakelijk voor verschillende processen in het paardenlichaam. Zo helpt licht bij de aanmaak van vitamines en zorgt het voor het op gang komen van de rui. Het gaat hierbij om daglicht en geen kunstlicht. Niet alleen voor de paarden is daglicht prettig, maar ook voor de verzorgers. Zet je paard daarom zoveel mogelijk buiten en zorg op stal voor lichtdoorlatende platen in het dak en voor de ramen. Ook heeft licht een goede invloed op de vruchtbaarheid van merries en de stofwisseling van de paarden. Je kunt eenvoudig testen of er genoeg licht in de stal komt door een tijdschrift mee te nemen en deze met gestrekte armen voor je te houden. Kun je nog lezen wat er staat? Dan is er voldoende daglicht in de stal. Meer informatie vind je in het dossier Stal & Erf.