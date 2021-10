Wat zijn de beste bestemmingen voor een paardenvakantie in Portugal?

Wil je investeren in crypto? Je zult dan weten wat de beste cryptomunten zijn. Als je een vakantie wilt boeken naar Portugal waarin je veel op paarden zult lopen dan zul je juist willen weten wat hiervoor de beste bestemmingen zijn. Maak je geen zorgen! In dit artikel kun je hier van alles over lezen zodat je genoeg informatie hebt om een Portugal vakantie all inclusive te boeken als paardenliefhebber.

Faro

Paardrijden combineren met andere activiteiten zoals surfen, yoga en/of meditatie? Een paardrijvakantie in Faro is misschien wel waar je naar op zoek was! Veel van de paardrijexcursies die hier worden aangeboden, zijn gemakkelijk, maar aan de avontuurlijke kant en de meeste bevinden zich in Aljezur, een charmant stadje op de grens tussen de Algarve en de Alentejo in het zuidwesten van Portugal. Hoewel het vrij klein is, is het de perfecte mix van een badplaats en het serene platteland van Portugal met prachtige paden die zich uitstrekken over duinen, rivieren en kliftoppen. Ben je op zoek naar een uitdagende route? Je moet dan zeker naar Costa Vicentina gaan!

Algarve

Portugal heeft een rijke paardensporttraditie en veel van de beste maneges zijn te vinden in de Algarve. Ben je een fervent ruiter? Een deelname aan een klassiek dressuurprogramma op topniveau mag je niet missen. Je zult de tijd van je leven hebben om je rijkunsten aan te scherpen terwijl je goed bereden atletische en behendige Lusitano-paarden berijdt. Geen ervaring met paardrijden? Geen zorgen, er zijn ook tal van opties die beginnersvriendelijk zijn. Ook voor kinderen valt er genoeg te doen in Algarve!

Centro

De regio Centro, de thuisbasis van enkele van de beste surfplekken ter wereld, Peniche en Nazaré, wordt vaak bezocht door surfers van over de hele wereld die op zoek zijn naar de perfecte golven. Dat gezegd hebbende, de paardrijscene is net zo bruisend met veel van de beste maneges en maneges van het land die hier gevestigd zijn. Het is geen verrassing dat zowel lokale als buitenlandse ruiters naar Centro komen om hun vaardigheden te verbeteren en een ontspannen pauze te hebben. Samen met geweldige paden, kun je jezelf onderdompelen in de lokale cultuur, geschiedenis en de heerlijke keuken proeven. Omdat het in het centrum van Portugal ligt, vind je hier een overvloed aan bergen, stranden en weelderige bossen.

Alentejo

Last but zeker not least hebben we Alentejo om onze geweldige lijst af te ronden. Het ligt dicht bij de Spaanse grens en biedt een aantal van de beste maneges van het land en je vindt in deze regio tal van paden langs de kust en in het binnenland, evenals eersteklas dressuurlessen. Alentejo is bijzonder belangrijk voor het fokken van Lusitano-paarden en het is de thuisbasis van de beroemde Alter-Real Stud. Een van ’s werelds oudste stoeterijen ter wereld, het is een landgoed van 800 hectare met prachtige stallen en prairies dat zeker een bezoek waard is tijdens je vakantie in Portugal.