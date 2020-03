Weggerend paard na zes dagen weer terug gevonden

Eventing-amazone Jennie Brannigan ontving op 12 maart een beangstigend telefoontje. Er was iets gebeurd op stal en twee paarden waren weggelopen, waaronder haar toptalent Peekaboo ook wel Keepsake (v.National Anthem x Contango). Het andere paard liep los op het erf en was zo gevangen. Peekaboo was over de hekken gesprongen en gevlucht. Na zes dagen kwam een verlossend telefoontje van een vrouw dat ze een paard in het bos zag lopen, met wat leek een deel van een jas.

Er was iets in de wei gebeurd, waar de paarden van geschrokken zijn. Zo erg dat Peekaboo er vandoor ging. Zes dagen werd met man en macht gezocht naar het paard. Het team van Brannigan gebruikte twee drones en een helderziende. Het leek even of het paard in een plas was beland dat op drijfzand lijkt, maar nadat het gecheckt werd, was dat gelukkig niet het geval.

Verlossende woord

16 maart kwam een eerste telefoontje dat Peekaboo gezien was op de snelweg en de dag erna kwam, wat achteraf bleek, het verlossende telefoontje. Een vrouw, zonder verstand van paarden, vertelde dat ze een paard in het bos zag met iets van een jas om zich heen. Brannigan ging er gelijk heen en het bleek haar vermiste toptalent te zijn. Eind goed al goed, hoewel het paard iets dun was, had ze verder helemaal geen schrammetje op haar lichaam.

