Wereldbeker winnaar Flexible overleden

Rich Fellers’ wereldbeker winnaar Flexible (v. Cruising) is maandag op 25-jarige leeftijd overleden. Op Facebook schreef Fellers: "Hij stierf gisteren vredig aan een natuurlijke dood in zijn zonnige paddock. Hij was 25 en nog steeds aan het werk, af en toe springend waar hij van hield."

Op zesjarige leeftijd kwam Flexible bij Rich Fellers. Het duo nam deel aan zeven FEI Wereldbekerfinales en won in 2012 in ’s Hertogebosch. Ze vertegenwoordigden ook de Verenigde Staten op de Olympische Spelen van 2012 in Londen, waar ze individueel achtste werden. Dat jaar werden ze uitgeroepen tot ruiter en paard van het jaar.

In 2017 ging de zoon van Cruising met pensioen. Flexible had zo’n 34 overwinningen op internationale wedstrijden op zijn naam staan. Ondertussen had de Ier ook als fokhengst de nodige succesvolle nakomelingen voorgebracht. De bekendste is de merrie Cushions die op 1,60m-niveau uitkwam onder de Ierse springruiter Darryl Walker. Flexble heeft één goedgekeurde zoon, Future Z die in 2019 bij het springpaardenstamboek Oldenburg-International werd goedgekeurd.

Flexible genoot van zijn pensioen op Fellers’ farm in Oregon City, Oregon. Hij bleef ook na zijn pensionering actief en sprong nog graag af en toe.

Bron Chonicle of the Horse/Facebook Rich Fellers