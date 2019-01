Wereldkampioene Rosalind Canter in verwachting

"Het vieren van de resultaten van de WEG heeft een nieuw level bereikt", laat Rosalind Canter weten op haar website. "Het blijkt dat 2018 ons meer heeft gebracht dan alleen een gouden medaille... we zijn heel blij dat we een kindje krijgen deze zomer."

Canter won op de wereldruiterspelen in Tryon individueel goud en goud met het Britse team met Allstar B (v. Ephebe Forever).

Kampioenschapsrecord

In Tryon finishte Canter met het fokproduct van de familie Van der Burg uit Berkel en Rodenrijs op haar dressuurscore van 24.6, de op één na laagste in de geschiedenis van de wereldkampioenschappen. Voor Allstar is het een persoonlijk record, Ros Canter heeft met een ander paard één keer lager gescoord.

De amazone en haar man Chris verwachten hun eerste kindje.

Bron: Roscantereventing/stGeorg