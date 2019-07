Werken aan Optimaal paard Welzijn wint poster-competitie

De poster-competitie van de International Society for Equitation Science Ises is gewonnen door WOW (Werken aan Optimaal paard Welzijn). De WOW-poster is gemaakt om duidelijkheid te geven wetenschappelijke trainingsrichtlijnen van ISES. Het legt op een praktische, toegankelijke manier uit hoe wetenschapper denken dat we duurzaam en vriendelijk met paarden kunnen trainen.