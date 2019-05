Westerkwartier wil ‘de Peelbergen’ van het noorden worden

Stichting Westerkwartier Paardenkwartier heeft ambitieuze plannen en wil het Peelbergen van het noorden worden. "We kunnen een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor paardenliefhebbers realiseren in het Westerkwartier", vertelt voorzitter Sietze van Dellen. "Van oudsher hebben wij hier goede fokstammen en stallen. Het probleem is echter dat veel paarden naar het zuiden van het land gaan, waar ze verder worden opgeleid en uiteindelijk voor veel geld worden verkocht."

De Peelbergen vormt een voorbeeld voor Stichting Westerkwartier Paardenkwartier. De stichting wil voor zowel amateurs als professionals een vestigingsklimaat creëren. De stichting, die elf jaar geleden is ontstaan, kent inmiddels meer dan veertig leden uit alle geledingen van de paardensport. Van hoefsmid tot Bed & Breakfast-eigenaren die met veel ruiters in contact komen.

Ambitieuze plannen

De stichting meent de expertise in huis te hebben en verzorgt symposia over zaken zoals gezondheid en bedrijfsvoering en informeert lokale paardenliefhebbers. Ze proberen hen enthousiast te maken voor de plannen. “Niet iedereen in de hippische wereld is direct blij met onze plannen. Sommige vinden het te ambitieus. Het is ontwenning en nieuw, waardoor sommigen wat terughoudend zijn. Toch zien we al mensen die bijdraaien, als we met hen in gesprek zijn geweest.”

Werkgelegenheid

Gemeente Westerkwartier en provincie Groningen zijn willen meewerken aan de plannen en zijn vanaf het begin enthousiast geweest. “Ze zien in dat ons plan kan zorgen voor werkgelegenheid. Voor iedere zeven paarden in een stal, komt er één werknemer bij. Daarnaast kan het voor de middenstand een enorme boost opleveren.” De stichting heeft ook plannen paardentransporten via Eelde te laten verlopen. Veel paarden van ruiters uit het Midden-Oosten komen zomers naar Nederland. Die paarden worden in het zuiden opgevangen, maar volgens Van Dellen kan dat ook prima in het noorden.

Ontwikkelingen

Een belangrijk doel is het binnenhalen van grote internationale wedstrijden. De HJC Manege in Tolbert is bezig met het creëren van een indoor-arena. “De tijd staat niet stil in Tolbert.” De plannen zijn daarmee goed voor het hele hippische noorden. Van Dellen is zich ervan bewust dat het belangrijk is om de ontwikkelingen in de paardensport in de gaten te houden. “De sector heeft zich de afgelopen vijf à tien jaar gigantisch ontwikkeld. Er gaat veel geld om in de paardensport.”

Bron: De Krant