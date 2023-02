Chemische middelen tegen knaagdieren sinds 2023 strafbaar

Ongedierte op stal. Niemand wil het, maar bijna ieder paardenbedrijf heeft er last van. Sinds 1 januari 2023 moet het beheersen van ratten en muizen, zowel binnen als buiten gebouwen volgens het Integrated Pest Management (IPM), oftewel geïntegreerd plaagdiermanagement, gebeuren. De reden van deze manier van werken is om plagen van ongedierte en het verspreiden van ziektes te voorkomen, er voor te zorgen dat er minder gif in het milieu komt en te voorkomen dat er bij ratten en muizen resistentie tegen het gif wordt opgebouwd.

Alle chemische middelen (rodenticiden) om ratten en muizen te bestrijden mogen sinds 1 januari 2023 alleen nog worden gebruikt door gecertificeerde bedrijven en aanvullend geschoolde personen. Het is dus vanaf 2023 strafbaar geworden om zonder bedrijfscertificaat IPM-Knaagdierbeheersing en licentie IPM-KBA, chemische middelen tegen knaagdieren te gebruiken. Het huidige certificaat KBA is niet meer voldoende.

IPM knaagdierbeheersing

De werkwijze van IPM knaagdierbeheersing:

Stap 1: Het voorkomen van overlast van knaagdieren.

Stap 2: Zogenoemde ‘habitat management’, zoals het verwijderen van schuilplaatsen.

Stap 3: Het toepassen van niet-chemische middelen (mechanische bestrijding).

Stap 4: In het uiterste geval wordt chemische bestrijding toegepast. Voor deze laatste stap gelden met ingang van 1 januari 2023 de strengere eisen, zoals in het vorige kopje besproken wordt.

Overlast voorkomen

Ongedierte bezorgt irritatie bij de staleigenaar, maar brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee. De bestrijding is in beginsel een kwestie van goed stalmanagement. Goed stalmanagement om ongedierte zoals ratten en muizen te bestrijden is niet makkelijk. Een stal kan je omwille van de gezondheid van de paarden niet hermetisch afsluiten. Ratten wonen meestal buiten en komen binnen om te eten. Ruimte rond de stallen vrij houden van onkruid maakt het minder aantrekkelijk voor ze. Ze zitten ook graag in holle ruimtes en onder betonnen vloeren. Balen hooi en stro kunnen het beste van de grond (op bijvoorbeeld pallets) opgeslagen worden.

Zorg ervoor dat voer in een aparte ruimte bewaard wordt. Houd deze opgeruimd en zorg ervoor dat de deur altijd is afgesloten. Krachtvoer kan het beste in metalen of gegalvaniseerde bakken bewaard worden. Ook wortels en appels. Gereedschap en andere materialen kunnen het beste tegen de muur opgeslagen worden om geen schuilplekken te creëren.

Chemische bestrijding

Op het moment dat er toch (teveel) ratten en muizen zijn, is chemische bestrijding vaak de laatste optie. Het wordt afgeraden de dieren levend te vangen omdat dit veel stress veroorzaakt.

Bron: FNRS