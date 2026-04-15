EHV-1 en influenza nu meldingsplichtige ziekten in Duitsland

In Nederland geldt geen meldingsplicht voor rhinopneumonie en influenza. Of stalhouders deze informatie openbaar maken, is hun eigen verantwoordelijkheid. In Duitsland is nu een nieuwe verordening in werking getreden, hierin zijn rhinopneumonie type 1 (EHV-1) en influenza opgenomen als meldingsplichtige ziekten.

Ellen Liem Door

Elk voorjaar doen zich gevallen van rhinopneumonie voor. De meeste stalhouders gaan hier verantwoordelijk mee om: ze informeren naburige bedrijven, annuleren evenementen en dringen er bij hun pensiongasten op aan om geen andere stallen te bezoeken. Net als in Nederland bestond er voorheen ook in Duitsland bestond echter geen verplichting om uitbraken te melden en getroffen bedrijven in quarantaine te plaatsen. De meldingsplicht is in Duitsland nu veranderd.

Verordening

Op 10 maart is de ‘Verordening betreffende de reorganisatie van de meldingsplicht voor dierziekten en de wijziging van andere dierziekteverordeningen’ in werking getreden. Nieuw op de lijst van meldingsplichtige ziekten zijn EHV-1 (oftewel rhinopneumonie type 1) en paardeninfluenza.

Verspreiding monitoren

Het verplichte meldingssysteem zorgt ervoor dat de staat op de hoogte is van de verspreiding van bepaalde dierziekten. Positieve bevindingen van meldingsplichtige ziekten (zoals EHV-1 en influenza) moeten namelijk worden gemeld aan de veterinaire diensten. Deze diensten sturen het rapport vervolgens door naar het federale ministerie van Landbouw. ​​Op deze manier kan de verspreiding van ziekten worden gemonitord.

Quarantaine

De meldingsplicht dient daarom alleen ter monitoring, niet ter bestrijding van ziekte-uitbraken. Veterinaire autoriteiten kunnen zelf beslissen of een stal in quarantaine moet worden geplaatst.

Meldingsplicht dierenartsen

Dierenhouders zijn niet verplicht een bevestigd geval op hun bedrijf te melden, maar de dierenartsen en de onderzoekende instanties, zoals laboratoria, zijn dat wel.

Bron: Equi-pages / Horses.nl