Europese diergezondheidsverordening maakt paardenexport lastiger

Doordat vorig jaar de Europese diergezondheidsverordening is ingegaan, is het exporteren van paarden voor de verkoop een stuk lastiger geworden. Paarden moeten in verband met het dierenwelzijn 48 uur op één plek verblijven voordat de exportkeuring mag plaatsvinden. Voorheen konden paarden vanaf een paardenmarkt naar een erkend verzamelpunt worden vervoerd, waar de exportkeuring - afhankelijk van de herkomst van het dier - direct of na zes uur kon worden uitgevoerd.

In 2019 werden er 86 paarden geëxporteerd via het tijdelijk erkende verzamelcentrum bij de paardenmarkt van Elst. Bij de paardenmarkten van Zuidlaren en Hedel ging het om 214 en 213 paarden. Voor kleinere paardenmarkten, zoals Bemmel, was die mogelijkheid er niet, omdat kleinere paardenmarkten volgens een NVWA-woordvoerder geen export hadden. Voor de drie grotere paardenmarkten wordt het exporteren lastiger. De Europese diergezondheidsverordening, die sinds 2021 van kracht is, stelt inrichtingseisen aan een verzamelcentrum.

Tijdelijke voorzieningen voor een erkend verzamelcentrum bij de markt, zoals die in 2018 en 2019 groen licht kregen van de NVWA, kunnen niet meer voldoen aan de nieuwe regelgeving. Er is ook geen alternatieve locatie. Exportcertificering voor commercieel transport kan alleen gebeuren op een locatie waar het paard minimaal 48 uur is verbleven.

Bron: Nieuwe Oogst