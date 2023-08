Gedoe rondom in beslag genomen pony roept Kamervragen op

Of het gaat om een auto, een televisie of een levend paard: ze worden volgens de overheid allemaal gezien als voorwerpen bij een inbeslagname. Eigenaren weten daardoor soms maanden niet hoe het met hun dier gaat. Daar moet demissionair minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) iets aan doen, vindt Tweede Kamerlid Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren). Aanleiding voor de Kamervragen is gedoe rondom inbeslagname en teruggave van een bejaarde pony.

Van de rechter mocht ze onmiddellijk terug naar huis, maar het duurde na de zitting nog weken voordat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de bejaarde shetlandpony Farfalla thuis liet afleveren. Ondertussen ging haar beste maatje hengst Murphy (43) kapot van verdriet en wist eigenaar Peter Smit niet zeker of Farfalla überhaupt nog wel leefde. Het oponthoud ontstond door onduidelijkheid over het paspoort van de pony bij het Openbaar Ministerie (OM) en de RVO.

Welzijn inbeslaggenomen dieren

De vertraging en ondoorzichtigheid rondom de thuiskomst van de merrie is nu aanleiding voor Kamerlid Wassenberg om schriftelijke vragen te stellen aan de minister. “Begrijpt u dat deze gebrekkige informatie leidt tot veel onduidelijkheid en onzekerheid bij de eigenaar?” vraagt hij haar. Als het aan Wassenberg ligt moeten baasjes voortaan beter op de hoogte worden gehouden over het welzijn van hun inbeslaggenomen dieren.

Niet anders dan goederen of spullen

Volgens de politicus zijn er eerder al vergelijkbare voorvallen geweest, waarbij eigenaren soms lange tijd niet wisten hoe hun dier er aan toe was, nog leefde of bijvoorbeeld al doorverkocht was door de RVO. Dieren worden volgens de huidige regels in principe niet anders gezien dan goederen of spullen. Daarom vraagt Wassenberg of Yeşilgöz speciale regels rondom inbeslaggenomen dieren wil laten opstellen, zodat ze niet meer als voorwerp worden behandeld.

In de toekomst voorkomen

Ook hoopt Wassenberg dat de minister met het OM en de RVO in gesprek gaat over wat er mogelijk misging bij de teruggave van pony Farfalla met als doel om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen.

Bron: AD