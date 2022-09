NVWA gaat strikter toezien op registratieplicht paarden

Sinds vorig jaar (21 april 2021) is er voor houders van paardachtigen een aanscherping van het identificatie & registratiebeleid. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben. De NVWA heeft aangekondigd dat zij na de zomer actief op pad gaan om controles uit te voeren.

Elke paardachtige moet voorzien zijn van een chip, een (paarden)paspoort en op een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) geregistreerd staan, indien de paarden gewoonlijk op dat UBN verblijven.

Ben je exploitant van een locatie waar paardachtigen gehouden worden? Dan moet je voldoen aan de volgende eisen:

De locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen;

Paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer);

Paspoort moet op de locatie waar het paard verblijft, aanwezig zijn;

Documentatieverplichting (lokaal bedrijfsregister) van paardachtigen die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Controle actief na de zomer

De NVWA heeft aangekondigd bij de Sectorraad Paarden dat zij na de zomer actief op pad gaan om controles uit te voeren. Heb je de registratie nog niet op orde, zorg dan dat je dit alsnog gaat doen. Bij controle zal de NVWA op jouw locatie bekijken welke paarden aanwezig zijn en welke dieren er in database van RVO bekend zijn. Wanneer er afwijkingen zijn, dan dien je te bewijzen waarom deze paarden wel of niet op jouw locatie aanwezig zijn. Jouw lokale administratie moet daarin kloppend zijn.

Op de website van de Sectorraad Paarden bij het thema Identificatie & Registratie vind je meer informatie over het registreren en handige links naar pagina’s van RVO en de Rijksoverheid.

Bron: FNRS