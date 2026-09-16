Prinsjesdag 2026: wat betekent het voor de hippische ondernemer?

Op 15 september presenteerde het kabinet de plannen voor 2027. Voor ondernemers verandert er op verschillende terreinen iets. Een aantal maatregelen heeft direct gevolgen voor de bedrijfsvoering en de kosten. De FNRS heeft de belangrijkste maatregelen voor hippische ondernemers op een rij gezet.

Ellen Liem Door

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

Voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen en voldoen aan het urencriterium wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd. De aftrek gaat in 2027 van € 1.200,- naar € 900,-. Hierdoor neemt het fiscale voordeel voor bijvoorbeeld een ondernemer met een eenmanszaak verder af.

De startersaftrek wordt eveneens afgebouwd. Het kabinet wil deze uiteindelijk volledig laten vervallen. In 2027 wordt de eerste stap gezet; volledige afschaffing is voorzien voor 2028.

Wanneer? Vanaf 1 januari 2027.

Investeren in verduurzaming wordt aantrekkelijker

Voor ondernemers die investeren in energiebesparing of duurzame bedrijfsmiddelen wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) verhoogd. Het percentage gaat van 40% naar 45%. Hierdoor kan een ondernemer naast de reguliere afschrijving een groter deel van een kwalificerende investering van de winst aftrekken.

Voor hippische bedrijven kan dit bijvoorbeeld relevant zijn bij investeringen in energiezuinige installaties, mits deze op de Energielijst staan. Denk aan energiebesparing in bedrijfsgebouwen, verlichting of andere installaties.

Wanneer? Vanaf 1 januari 2027.

Minimumjeugdloon stijgt fors

Het minimumjeugdloon voor 16 tot en met 20 jarigen wordt vanaf 2027 stapsgewijs verhoogd. Jongeren krijgen daardoor voor hun leeftijd een hoger wettelijk minimumloon. Voor ondernemers met jonge medewerkers betekent dit dat de loonkosten voor deze medewerkers toenemen.

Het exacte bedrag voor de verhoging is nog niet bekend omdat het minimumloon voor volwassenen eerst nog wordt geïndexeerd. Verwacht wordt dat de verhoging fors zal zijn.

Wanneer? Vanaf 1 januari 2027, met verdere wijzigingen daarna.

Kilometervergoeding omhoog

De maximale onbelaste kilometervergoeding wordt verhoogd van € 0,23 naar € 0,25 per kilometer. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen mogen voor zakelijke kilometers € 0,25 per kilometer in aftrek brengen.

De verhoging geldt met terugwerkende kracht voor 2026.

Nieuwe werkgeversheffing voor fossiele auto’s

Voor werkgevers komt er een nieuwe heffing voor werknemers die vanaf 2027 een nieuwe auto van de zaak krijgen die op fossiele brandstoffen rijdt en ook privé wordt gebruikt. De werkgeversheffing bedraagt 12% van de cataloguswaarde.

Voor ondernemers met een bedrijfsauto of auto’s die aan werknemers ter beschikking worden gesteld, is het daarom belangrijk om bij aanschaf of vervanging rekening te houden met deze extra kosten. Voor bestaande auto’s geldt overgangsrecht.

Wanneer? Voor nieuwe situaties vanaf 1 januari 2027.

Werkkostenregeling verandert

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling wordt verhoogd. Over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom gaat de vrije ruimte van 2% naar 2,16%. Daar staat tegenover dat de specifieke vrijstelling voor personeelskortingen vervalt.

Voor hippische bedrijven met personeel kan de verhoging van de vrije ruimte enige extra ruimte bieden voor bijvoorbeeld personeelsactiviteiten of andere vergoedingen en verstrekkingen aan medewerkers.

Wanneer? Vanaf 1 januari 2027.

Wat betekent dit voor hippische ondernemers?

Vooral de hogere loonkosten, de lagere zelfstandigenaftrek, de wijzigingen rond zakelijke auto’s en de fiscale stimulering van verduurzaming zijn punten om in de bedrijfsplanning en begroting voor 2027 rekening mee te houden.

Omdat de plannen op Prinsjesdag nog wetsvoorstellen zijn, kunnen de bedragen en voorwaarden tijdens de parlementaire behandeling nog wijzigen. De definitieve wetgeving wordt later dit jaar verwacht.

Bron: FNRS