RDW start handhaving verzekeringsplicht (land)bouwvoertuigen

De RDW is in september gestart met het versturen van brieven naar eigenaren van landbouw- en bouwvoertuigen die (nog) geen verzekering hebben afgesloten. Zij ontvangen informatie over hun verzekeringsplicht. Per 1 januari 2023 gaat de Rijksdienst actief controleren en kunnen er boetes verstuurd worden. Dit geldt ook voor voertuigen, zoals een tractor of laadschop, die het erf niet verlaten.

Sinds 1 januari 2022 is in Nederland een kenteken voor voertuigen in de (land)bouw verplicht. Dit geldt voor zelfrijdende voertuigen, ook voor voertuigen zoals een tractor of laadschop die niet het erf af gaan. Deze voertuigen moeten dan een WA-verzekering hebben. In het kentekenregister staan ongeveer 750.000 voertuigen geregistreerd. Maar bij ongeveer 200.000 registraties ligt geen WA-verzekering vast. De RDW vraagt eigenaren om (land)bouwvoertuigen alsnog op kenteken te verzekeren.

Zelf controleren

Veel voertuigen zijn waarschijnlijk niet op kenteken maar wel via een bedrijfspolis of op chassisnummer verzekerd. Eigenaren kunnen zelf controleren of een voertuig WA-verzekerd geregistreerd is via de online RDW-kentekencheck.

Na ontvangst van het kentekenbewijs is het belangrijk om het kenteken van de landbouwtrekker direct door te geven aan de verzekeraar. Getrokken materieel is niet WAM-verzekeringsplichtig. Een eigenaar moet bij zijn verzekering het kenteken, de meldcode en de datum tenaamstelling doorgeven. De verzekeraar moet namelijk binnen 28 dagen na de datum tenaamstelling aan de RDW doorgeven dat het voertuig verzekerd is.

Boete 400 euro

Is een voertuig na 1 januari 2023 niet als WA-verzekerd geregistreerd? Dan kan de eigenaar een boete van 400 euro verwachten.

Bron: FNRS