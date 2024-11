Strengere controle Wet DBA heeft ook gevolgen voor hippische ondernemers

Vanaf 1 januari 2025 wordt er strenger gecontroleerd of arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers voldoen aan de Wet DBA. Deze wet, bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, voorkomt dat iemand als zzp’er werkt terwijl hij of zij eigenlijk als werknemer functioneert. Voor hippische ondernemer met zzp’ers in dienst, voor bijvoorbeeld stalwerkzaamheden of instructie, is dit een belangrijke ontwikkeling die grote gevolgen kan hebben.

Sinds de invoering van de Wet DBA, voluit Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, in 2016 werd strikte handhaving door de Belastingdienst uitgesteld. De wet zorgde namelijk voor veel onduidelijkheid. Hier komt echter vanaf 1 januari 2025 verandering in. Er zal strenger worden gecontroleerd op schijnzelfstandigheid.

Intensiever controleren

Dit houdt in dat de Belastingdienst intensiever gaat controleren of arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers voldoen aan de wettelijk vastgestelde regels. Wordt er schijnzelfstandigheid vastgesteld? Dan kan de Belastingdienst direct correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen of boetes opleggen. Er kan vanaf 1 januari 2025 ook met terugwerkende kracht een naheffing volgen, maar nooit verder terug dan 1 januari 2025. Als er sprake is van kwaadwillendheid, dan kan er wel een naheffing tot 5 jaar terug volgen.

Schijnzelfstandig werk

Zowel opdrachtgevers als zzp’ers moeten dus goed letten op de afspraken die ze met elkaar maken en de manier waarop zij samenwerken. Zo kun je voorkomen dat het als schijnzelfstandig werk (verkapte loondienst) wordt gezien. Zzp’ers moeten aan een aantal criteria voldoen om als zelfstandige beschouwd te worden.

Belangrijkste criterium

Het belangrijkste criterium is of een zelfstandige onder het gezag van een werkgever werkt. Bepaalt een opdrachtgever bijvoorbeeld voor de zelfstandige met wie, waar en hoelang hij of zij werkt? Door dit te toetsen kan wettelijk bepaald worden wie als echte zzp’er werkt en wie de werkzaamheden als werknemer in loondienst zou kunnen uitvoeren. Op de website van Kamer van Koophandel vind je bijvoorbeeld een module om te checken of er sprake is van loondienst of freelance werk. FNRS heeft modelovereenkomsten beschikbaar die je kan gebruiken voor een overeenkomst met een zzp’er.

Hippische ondernemers

“Zorg voor duidelijke contracten waarin de zelfstandigheid van ingehuurde zzp’ers wordt benadrukt. Hiervoor kan bijvoorbeeld een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst gebruikt worden. In de overeenkomst leg je duidelijk vast dat er geen sprake is van een dienstverband en dat de zzp’er zijn eigen tarieven en werktijden bepaalt, zijn werk zelfstandig organiseert en niet onder het gezag van de opdrachtgever werkt”, aldus de FNRS.

Bron: FNRS