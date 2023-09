Tweede Kamer wil beschuttingsmogelijkheden voor weidedieren verplicht stellen

De Tweede Kamer vraagt het kabinet om tot een landelijke verplichting voor houders van weidedieren te komen om hun dieren beschuttingsmogelijkheden te bieden tegen extreme weersomstandigheden, zoals een brandende zon, zware regenval of hagel. Dat staat in een motie van de Partij voor de Dieren die op dinsdag 26 september door een meerderheid werd gesteund.

In de wet is al geregeld houders van dieren in de wei verplicht zijn om hun dieren in weilanden te beschermen tegen extreme weersomstandigheden. De Partij voor de Dieren stelt vast dat desondanks veel weidedieren geen of onvoldoende mogelijkheden hebben om te schuilen. De partij verwijst naar Vlaanderen waar de regering onlangs heeft ingestemd met het verplicht stellen van beschuttingsmogelijkheden voor alle weidedieren en roept het kabinet op om dat voorbeeld voor Nederland te volgen.

Bron: Tweede Kamer