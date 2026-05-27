‘Veel paarden uit Nederland komen België binnen zonder verplicht papierwerk’

Rick Helmink
Foto Lonneke Ruesink

Naar aanleiding van het nieuwe Benelux-memorandum over grensoverschrijdend transport van paarden, nam Paardenpunt Vlaanderen (de Vlaamse variant van de Sectorraad) contact op met de redactie van de Paardenkrant. De Vlaamse sectorvertegenwoordiger meldde dat er heel veel paarden België binnenkomen zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Om die reden zet de Paardenkrant in dit dossier afzetmarkt de regels bij grensoverschrijdend transport nog eens op rij.

Door Rick Helmink

“Er komen in België zeer veel paarden binnen uit Nederland zonder het wettelijk verplichte gezondheidscertificaat en zonder registratie van het transport in Traces NT. Het Belgische Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid (FAVV, red.) neemt daar steeds meer aanstoot aan, des te meer omdat er daarbij ook al eens Infectieuze Anemie België binnengebracht werd”, meldt Jan De Boitselier, manager beleid en adviezen bij Paardenpunt Vlaanderen.

Eén reactie op “‘Veel paarden uit Nederland komen België binnen zonder verplicht papierwerk’

  1. YvonneBF
    28 mei 2026 om 14:56

    Daar vragen ze ook om als ze 380 euro vragen om het voor één paard te regelen. De KNHS zou echt de lobby moeten opstarten om die prijs drastisch te verlagen. Deze is buitenproportioneel. Als het betaalbaarder zou worden, en de aanvraag eenvoudiger, zouden veel meer mensen zich aan de regels houden. Ook naar andere landen.

