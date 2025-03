Verleng je rijbewijs voor 1 juli 2025 om automatische bijschrijving trekkerrijbewijs te behouden

Voor het besturen van een tractor, trekker of motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS) op de openbare weg is sinds 2015 een trekkerrijbewijs verplicht. Iedereen die voor of op 1 juli 2015 in het bezit was van een rijbewijs B, mag met dat rijbewijs een tractor besturen. Bij de eerstvolgende vernieuwing na 1 juli 2015 van het B-rijbewijs wordt automatisch categorie T bijgeschreven. Let op: Het rijbewijs moet echter wel voor 1 juli 2025 verlengd zijn, anders vervalt de automatische bijschrijving van het T-rijbewijs.