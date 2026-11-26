Het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de publieksprijs in de RAAK-Award gewonnen. De RAAK-Award ging net aan het onderzoeksproject onder leiding van lector Inga Wolframm voorbij, bij de jury eindigde het project op de tweede plaats. Alleen de nominatie kon al worden gezien als een mijlpaal voor de sector, de twee prijzen onderstrepen eens te meer dat de paardenhouderij een serieuze rol kan spelen in bredere maatschappelijke opgaven rond biodiversiteit, landschap en duurzame ontwikkeling.

Rick Helmink Door

“Deze prijs is een enorme bevestiging, vooral omdat het publiek heeft gekozen”, vertelt een uitgelaten Wolframm. “Het laat zien dat biodiversiteit en paardenwelzijn leven bij mensen binnen én buiten de sector. We zijn de stemmers en alle partners die dit project dragen enorm dankbaar.”

Over het project

Nederland heeft ongeveer 230.000 hectare aan grond in gebruik voor de paardenhouderij. Dat is een unieke kans voor natuurherstel, want sinds 1990 is 85% van de inheemse plant- en diersoorten in Nederland verdwenen. Veel paardenhouders willen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit, maar weten niet hoe.

Het project helpt paardenhouders om hun terrein aantrekkelijker te maken voor bijen, vlinders, vogels en andere dieren en planten, zonder dat dit ten koste gaat van het welzijn van de paarden. Daarvoor ontwikkelt het praktisch advies op maat voor de omgeving waarin een stal staat, en een werkwijze die andere ondernemers kunnen volgen. Denk aan bloemrijke randen, heggen en watergangen op en rond het erf. Dat is goed voor de natuur, maakt de omgeving mooier en prettiger, en kan voor ondernemers ook nieuwe inkomsten opleveren.

Samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs

Het project is een samenwerking van tien kennisinstellingen, tientallen paardenhouderijen en adviespartners, en gelieerde partners als de provincies Gelderland en Utrecht. HVHL is penvoerder. Studenten spelen een actieve rol in het onderzoek en de ontwikkeling van de adviesmodellen. Zo doen zij hands-on ervaring op en worden toekomstige professionals voorbereid op verduurzaming van de paardensector.

De adviezen zijn direct toepasbaar voor ondernemers en worden ook gecommuniceerd richting gemeenten en provincies. Het project loopt van 1 januari 2025 tot en met 31 december 2026.

Over de RAAK-award en SIA

Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA reikt jaarlijks de RAAK-award uit aan een toonaangevend praktijkgericht onderzoeksproject van een Nederlandse hogeschool. SIA is onderdeel van NWO en stimuleert de kwaliteit en impact van praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Dit jaar selecteerde SIA zes genomineerden uit 29 inzendingen. De winnaars zijn bekendgemaakt tijdens het SIA-congres in Hilversum.

Bron: Persbericht / Horses.nl

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